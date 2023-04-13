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Коммерсантъ FM
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Судан обвинил россиянина в незаконном вывозе из страны 5 кг золота

Судан предъявил обвинение гражданину России, сотруднику Al Sawlaj for Mining по делу о незаконном вывозе 5 кг золота, произведенного компанией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на юриста компании Хуэведы Мурсала.

В рамках дела следователи Судана допросили 58 сотрудников, из которых 36 — россияне. Однако обвинения были предъявлены только одному из них. О допросе по делу о контрабанде золота и подрыве экономики Судана сообщалось в феврале.

Тогда источники Bloomberg сообщали о подозрениях следствия, согласно которым Al Sawlaj for Mining в 2021 году купила у Meroe Gold предприятие в районе суданского города Атбара за $1,8 млн. Meroe Gold попала под санкции Евросоюза и США как фирма «для прикрытия операций» частной военной компании «Вагнер». ЕС утверждал, что через Meroe Gold ЧВК «Вагнер» «обеспечивает разработку и экспорт суданского золота в Россию».

Евросоюз говорил о связи Al Sawlaj for Mining с Meroe Gold, однако не стал вводить санкции в отношении последней. В Meroe Gold связь с ЧВК «Вагнер» отрицали. Основатель ЧВК Евгений Пригожин информацию о сотрудничестве с Meroe Gold называл непроверенной и недостоверной.

Bloomberg уточняет, что за первые девять месяцев 2022 года Судан экспортировал около 27 тонн золота на $1,6 млрд. Правительство Судана утверждало, что до 80% добытого драгметалла, вероятно, перевозят за границу контрабандой.

Лусине Баласян

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