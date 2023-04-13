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Коммерсантъ FM
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ОПЕК прогнозирует сокращение добычи нефти в РФ, рост в США и других странах

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По прогнозу ОПЕК, в 2023 году добыча нефти в России сократится на 0,75 млн баррелей в сутки (б/с) и составит в среднем 10,28 млн б/с. При этом падение в России компенсируется ростом в других государствах, не входящих в картель, прежде всего в США. Таким образом, предложение жидких углеводородов странами вне ОПЕК в 2023 году вырастет на 1,43 млн б/с.

В ежемесячном докладе организации отмечается, что ожидаемое падение в РФ учитывает недавно объявленные дополнительные добровольные корректировки добычи до конца 2023 года.

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