ОПЕК прогнозирует сокращение добычи нефти в РФ, рост в США и других странах

По прогнозу ОПЕК, в 2023 году добыча нефти в России сократится на 0,75 млн баррелей в сутки (б/с) и составит в среднем 10,28 млн б/с. При этом падение в России компенсируется ростом в других государствах, не входящих в картель, прежде всего в США. Таким образом, предложение жидких углеводородов странами вне ОПЕК в 2023 году вырастет на 1,43 млн б/с.

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В ежемесячном докладе организации отмечается, что ожидаемое падение в РФ учитывает недавно объявленные дополнительные добровольные корректировки добычи до конца 2023 года.