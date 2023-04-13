ОНФ требует возбудить уголовное дело против мужчины, публично признавшегося в издевательствах над российскими военнослужащими

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) требует возбудить уголовное дело по ст. 357 УК РФ (геноцид) в отношении мужчины, который представляется хирургом полевой медицинской службы ВСУ и на размещенных в интернете видеороликах признается в жестоком обращении с российскими военными, попавшими в плен в ходе специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Кузнецов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Кузнецов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На записях, к которым ОНФ рассчитывает привлечь внимание Следственного комитета России (СКР), мужчина по имени Владимир Васильевич сообщает, что неоднократно причинял мучения и страдания военнослужащим Российской Федерации путем вырезания внутренних органов, которые в дальнейшем, возможно, продавал за границу. Он утверждает, что намеренно не использует обезболивающие препараты, так как получает удовольствие от подобного рода действий, и призывает зрителей видео проявлять жестокость по отношению ко всем россиянам.

«Подобные высказывания и призывы, к сожалению, уже не единичный случай, а скорее система,— говорит руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.— "Народный фронт" направил в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту этих высказываний. Мы имеем все основания полагать, что этот позорящий слово "врач" деятель должен понести наказание в соответствии с законом Российской Федерации».

Ст. 357 УК РФ трактует геноцид как действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Геноцид наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью (на нее в России действует мораторий).