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Коммерсантъ FM
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Володин анонсировал введение уголовной ответственности за призывы к исполнению решений МУС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижней палате парламента готовятся поправки к законодательству о запрете деятельности Международного уголовного суда (МУС) на территории России. Кроме того, по его словам, за призывы к исполнению решений международных органов, чья деятельность направлена против РФ, предлагается ввести уголовную ответственность.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Telegram-канале Госдумы сообщается, что 3 апреля Вячеслав Володин провел совещание, посвященное «подготовке изменений в законодательство, запрещающих деятельность Международного уголовного суда на территории РФ».

В ходе заседания господин Володин сообщил, что профильные комитеты Госдумы планируют разработать поправки к федеральному закону «О безопасности». Согласно инициативам парламентариев, предлагается запретить в России «деятельность МУС и других международных организаций, которая направлена против страны и ее граждан».

Также в Госдуме предлагают запретить публичные призывы к исполнению решений МУС. По словам господина Володина, депутаты предлагают наделить президента России полномочиями по защите граждан «в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству». Сроки внесения данных поправок в законодательство в Госдуме не уточняются.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Германия, Великобритания и Австрия уже подтвердили свои обязательства выполнять решения МУС.

Александр Кислов

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