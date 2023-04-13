ЮЗРК перешел московскому холдингу

На торгах продали признанный банкротом Южноуральский завод радиокерамики (ЮЗРК) за 152,8 млн руб. Покупателем стала компания московского холдинга «Форэнерго» — «ЮЗРК групп», которая с весны 2022 года работает на площадке предприятия. По условиям продажи новому владельцу в течение как минимум пяти лет предстоит исполнять гособоронзаказ, выпускать традиционную номенклатуру продукции и модернизировать производство. Эксперты считают, что из-за роста потребности ОПК в продукции ЮЗРК он сможет усилить позиции на рынке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЮЗРК находится в процессе банкротства с июня 2020 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ ЮЗРК находится в процессе банкротства с июня 2020 года

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Состоялась продажа имущественного комплекса обанкротившегося ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» (ЮЗРК). Предприятие по начальной цене 152,8 млн руб. приобрело ООО «ЮЗРК групп» (входит в московское производственное объединение «Форэнерго»). Компания была единственным участником аукциона. Сведения о заключении договора купли-продажи опубликованы на Федресурсе.

В состав имущественного комплекса завода входят административные здания, производственные и складские корпуса, магазин, здравпункт и гостиница, 14 транспортных средств, инженерные сети и 2,28 тыс. единиц оборудования. Согласно условиям продажи, новый владелец должен выполнять договоры ЮЗРК по государственному оборонному заказу, сохранить целевое назначение предприятие, не продавать его в течение пяти лет после торгов, не прекращать и (или) не сокращать производство традиционной номенклатуры продукции в течение пяти лет после торгов, а также модернизировать производство, инвестируя не менее 2,21 млрд руб.

ООО «ЮЗРК групп» работает на площадке ЮЗРК с весны прошлого года, заключив договор бессрочной аренды предприятия. В ПО «Форэнерго» на момент подготовки материала комментарий по поводу сделки купли-продажи предоставить не смогли.

В структуру производственного объединения «Форэнерго» входит ряд предприятий арматурно-изоляторной отрасли промышленности. В их числе еще два предприятия, расположенные в Южноуральске,— АО «ЮМЭК» и «Вольта», а также «Инста» (Лысьва), завод высоковольтной арматуры «МЗВА-ЧЭМЗ» (Чкаловск, Нижегородская область) и ряд других.

Арбитражный суд Челябинской области открыл в отношении ЮЗРК конкурсное производство в июне 2021 года. Заявление о банкротстве направило само предприятие из-за долгов по налогам в размере 327,4 млн руб. Завод задолжал около 28 млн руб. заработной платы более чем 250 бывшим работникам. В ноябре 2022 года суд утвердил условия продажи имущественного комплекса ЮЗРК. Для потенциального покупателя стратегического предприятия были введены обязательные требования по выполнению гособоронзаказа, выпуску традиционной номенклатуры продукции и модернизации производства. Решение суда обжаловала один из кредиторов ЮЗРК Ирина Петухова, по заявлению которой суд приостановил аукцион по продаже завода. Она указала, что установление дополнительных требований к участникам торгов сокращает круг потенциальных покупателей, ограничивает конкуренцию и создает преимущественные условия для конкретных участников и не способствует возможному пополнению конкурсной массы. В январе этого года Восемнадцатый арбитражный суд отказал в иске и разрешил возобновить продажу завода.

ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» включено в сводный реестр оборонно-промышленного комплекса, является поставщиком комплектующих для более чем 500 предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Доля продукции для ОПК на заводе ранее составляла до 40%.

Директор АНО «Центр развития промышленных инноваций» Станислав Твердохлеб считает, что с новым владельцем у ЮЗРК есть шансы выйти на новый уровень. «Это уникальное предприятие, выпускаемые там отдельные виды изделий не имеют аналогов в России. Завод обанкротился из-за недальновидности руководства, которое не пыталось налаживать связи с потребителями в РФ. Думаю, что новый владелец сможет наладить эту работу и нарастить присутствие в России»,— рассуждает Станислав Твердохлеб.

Схожей позиции придерживается и промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Есть предпосылки к тому, что ЮЗРК вновь станет прибыльным предприятием — его продукция востребована не только в оборонной, но и в других отраслях российской промышленности. Модернизация же позволит обновить используемое на нем технологическое оборудование, расширить продуктовую линейку и нарастить производство»,— считает господин Хазанов.

По мнению директора департамента корпоративных финансов компании «ИВА Партнерс» Артема Тузова, из-за недоступности продукции западных стран ЮЗРК в дальнейшем будет получать больше заказов от частных компаний. «Продукция завода с 2022 года получила новые объемы для сбыта. Основным потребителем продукции ЮЗРК сейчас является оборонно-промышленный комплекс»,— поясняет Артем Тузов.

Руководитель офиса юридической компании «Арбитраж.ру» Артем Комсюков отмечает, что условия приобретения ЮЗРК уже нельзя оспорить, поскольку предприятие ОПК продано с действующим гособоронзаказом и мобилизационным заданием.

«Покупателю будет необходимо их выполнять. В противном случае имущество перейдет в федеральную собственность, а руководство завода будет отвечать за срыв гособоронзаказа»,— говорит юрист.

Руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» коллегии адвокатов «Регионсервис» Павел Кирсанов отмечает, что после продажи имущества предприятия в первую очередь будет погашена задолженность по зарплате бывших работников. «Вне очереди за счет конкурсной массы будут погашены требования кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом. Сюда же входят и долги по заработной плате, возникшие после принятия заявления о банкротстве»,— подчеркивает Павел Кирсанов.

Михаил Бычков