Ford показал 1800-сильный электрический Mustang для дрэг-рейсинга

Компания Ford представила новую модификацию спорткара Mustang последнего поколения — электрический Mustang Super Cobra Jet 1800 для дрэг-рейсинга.

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Автомобиль, созданный подразделением Ford Performance совместно с компаниями MLe Racecars, Watson Engineering, AEM EV и Cascadia, оснащается 1800-сильной электрической силовой установкой. Особенностью новинки стали облегченная батарея, переработанная задняя подвеска и новые тормоза.

Разработчики ожидают, что новая модель позволит обновить рекорд электромобилей на дистанции в четверть мили, который принадлежит Ford Mustang Cobra Jet 1400. Предыдущее поколение электромобиля проехало 402 метра за 8,1 секунды с максимальной скоростью 277 км/ч.

Напомним, премьера нового поколения Ford Mustang состоялась в сентябре 2022 года в рамках международного автосалона в Детройте. Весной 2023 года модель получила модификацию для дрифта.

Максим Вершинин

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