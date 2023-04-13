Positive Technologies: спрос значительно превышает предложение на российском рынке кибербезопасности

На фоне ухода иностранных вендоров российский рынок IT столкнулся с нехваткой решений в сфере кибербезопасности по некоторым направлениям, заявил директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков в ходе конференции «Технологии в новых условиях: каким российский IT-сектор видит свое будущее», организованной ИД «Коммерсантъ».

«Мы видим, что количество спроса на рынке значительно превышает те предложения, которые отрасль с точки зрения кибербезопасности может дать. Есть определенные направления, в которых после ухода иностранных вендоров практически не осталось решений. Многие стали в них инвестировать, например межсетевые экраны, защита облачных технологий. С точки зрения цифры все двигаются в эти технологии, но защиты нет»,— рассказал господин Новиков.

Как ранее писал «Ъ», из-за ухода крупнейших западных поставщиков решений в области кибербезопасности среди российских компаний вырос спрос на китайские решения. По данным интегратора К2Тех, если до 2022 года только 5% респондентов использовали китайские ИБ-решения, то сейчас уже 60% планируют замещать ими продукты ушедших западных вендоров. Больше всего российские компании заинтересованы в межсетевых экранах.

Скорость совершения кибератак на инфраструктуру российских компаний за год серьезно выросла. По оценке специалистов по кибербезопасности, теперь злоумышленникам требуется на взлом в среднем всего четыре—семь дней, тогда как раньше на все этапы атаки могли уходить месяцы. Эксперты объясняют это распространением в даркнете простых в использовании вредоносных программ и предупреждают, что в этом году техники атак будут только упрощаться, а их масштабы расти.