Свинокомплекс скинул цену

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу свиноводческое направление группы компаний «Здоровая ферма» — ООО «Родниковский свинокомплекс». Начальная цена предприятия, расположенного в Челябинской области, составляет 1,2 млрд руб. В лот включены 100% уставного капитала и права требования банка к предприятию в размере 2 млрд руб. Год назад покупателей на актив по цене 2 млрд руб. не нашлось. Ранее «Траст» продал бройлерное направление «Здоровой фермы» компании группы «Черкизово» за 4 млрд руб. Эксперты отмечают, что предприятие может заинтересовать как профильных инвесторов, так и представителей из смежных отраслей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Год назад свинокомплекс пытались продать за 2 млрд руб., но покупателей не нашлось

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Год назад свинокомплекс пытались продать за 2 млрд руб., но покупателей не нашлось

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объявлены торги по продаже еще одного предприятия группы компаний «Здоровая ферма» в Челябинской области — ООО «Родниковский свинокомплекс». Начальная цена объекта, принадлежащего банку непрофильных активов «Траст», составляет 1,22 млрд руб. Информация о торгах размещена на площадке Российского аукционного дома.

В единый лот входят 100% уставного капитала Родниковского свинокомплекса, которые принадлежат ООО «Траст — птицеводческий холдинг», а также права требования ПАО «Банк “Траст”» к предприятию в размере 2 млрд руб. Это задолженность свинокомплекса по пяти кредитным договорам, заключенным в 2016–2017 годах, и одному договору процентного займа 2020 года.

«Родниковский свинокомплекс — лидирующий производитель свинины на территории Уральского федерального округа. Предприятие обеспечивает полный цикл от выращивания и воспроизводства до убоя и переработки мяса. Производственные мощности составляют 19 тыс. т свинины в год. Посадочная численность поголовья — 105 тыс. свиней»,— говорится в объявлении. В качестве преимуществ объекта собственник подчеркивает, что продукция поставляется в крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, имеется аккредитация площадок на экспорт в Гонконг, Вьетнам и страны СНГ. Поголовье состоит из свиней высокопродуктивных пород «Крупная белая», «Ландрас» и «Дюрок». Продукция глубокой переработки реализуется под брендом «Здоровая ферма».

Заявки на участие в торгах принимаются до 25 мая. Аукцион назначен на 29 мая. Шаг составит 2,5% от начальной цены или 30,6 млн руб. Участники должны предоставить задаток в размере 122,7 млн руб.

В пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» сообщили “Ъ-Южный Урал”, что есть три интересанта на этот актив, два из которых — профильные. Названия компаний не уточнили.

Банк «Траст» уже пытался продать Родниковский свинокомплекс в первом квартале 2022 года. Тогда актив оценили в 2 млрд руб., но из-за отсутствия участников торги признали несостоявшимися.

До ноября 2021 года Родниковский свинокомплекс, на котором трудятся более 350 человек, входил в состав АО «Уралбройлер» (ГК «Здоровая ферма»). Затем предприятие стало самостоятельным юридическим лицом. «Здоровая ферма» до декабря 2015 года принадлежала депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Затем актив приобрел «Русгрейн Холдинг», в 2018 году владельцем агрохолдинга стал акционер Бинбанка Микаил Шишханов. После санации банка «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» с декабря 2018 году принадлежат «Трасту».

В мае этого года состоятся еще два аукциона по продаже активов ГК «Здоровая ферма». Это птицефабрика «Комсомольская» в Пермском крае и комбикормовый завод в Реже Свердловской области (ООО «Агрохолдинг “Уралбройлер”»). Начальная цена птицефабрики, которая выпускает 650 млн яиц в год, составляет 2 млрд руб. Торги назначены на 19 мая. Комбикормовый завод, который сейчас не работает, продают за 29,2 млн руб. Аукцион состоится 11 мая.

В конце прошлого года с торгов было продано бройлерное направление агрохолдинга «Здоровая ферма». Это пять предприятий и организаций в Челябинской области — ООО «Торговый дом “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма» и ООО «Здоровая ферма деликатесы». Активы приобрело ООО «АПК “Михайловский”», входящее в группу «Черкизово». Сумма сделки составила 4,03 млрд руб. Помимо этого, в декабре 2022 года «Траст» продал активы группы компаний «Русское зерно» в Башкирии за 6,4 млрд руб. Покупателем также выступило АПК «Михайловское». Крупнейшей сделкой с сельскохозяйственными активами банка в прошлом году стала продажа активов ГК «Ростагро» ООО «АЕОН Агро» (80% владеет Роман Троценко) за 18,8 млрд руб.

Эксперты считают Родниковский свинокомплекс привлекательным объектом для инвесторов. «Актив может заинтересовать как профильных инвесторов для увеличения своих мощностей и расширения географии продаж, так и представителей из смежных отраслей. По итогам 2022 года свинина показала наибольший рост спроса — почти 6%. Востребованность этого вида мяса стабильно увеличивается последние несколько лет, в том числе на фоне существенного роста цен на другое мясо. Учитывая этот фактор, предприятие имеет высокий инвестиционный потенциал»,— считает заместитель генерального директора Российского аукционного дома Ольга Желудкова.

Юлия Гарипова