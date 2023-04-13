Владимир Путин подписал указ о передаче акций БСК в доверительное управление «Русскому водороду»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в доверительное управление АО «Русский водород» 47% акций «Башкирской содовой компании», находящихся в федеральной собственности. Как следует из указа, опубликованного на портале правовой информации, соответствующее предложение поступило из Правительства России.

Договор доверительного управления, в котором необходимо, в том числе, предусмотреть условия его досрочного прекращения, должен быть заключен в течение трех месяцев, отмечено в документе.

Башкирская содовая компания — один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды. Ранее компания входила в АО «Башкирская химия». В 2020 году арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об истребовании у холдинга 95,7% акций (1,58 млн из 1,66 млн штук) БСК. Ценные бумаги перешли в собственность Росимущества.

АО «Русский водород», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Москве в феврале 2021 года. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Учредителем АО является Станислав Тихонов, генеральным директором — руководитель БСК Эдуард Давыдов.

Олег Вахитов

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