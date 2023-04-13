Санитарный врач России Анна Попова предупредила о проснувшихся клещах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ предупредила, что «клещи проснулись почти везде в России». Главный санитарный врач страны призвала россиян вакцинироваться от клещевого энцефалита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Попова в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Анна Попова в 2021 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам Анны Поповой, клещи переносят 7–10 опасных вирусов, которые могут передаваться человеку. Эффективный способ защиты от энцефалита, отметила она,— вакцинация. Дефицита вакцин нет, добавила госпожа Попова.

По данным Роспотребнадзора, в 2022 году после укусов клещей в больницы обратились более 350 тыс. человек. У 430 из них был выявлен клещевой энцефалит. Больше всего укусов клещей было зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Томской, Кировской, Челябинской областях, в Пермском крае и Удмуртии.

Александр Кислов