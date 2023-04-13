В Анапе протестантский пастор осужден за участие в нежелательной организации

Анапский городской суд признал Николая Богословского, пастора местной религиозной группы «Христиан веры евангельской Христа Спасителя», виновным в участии в деятельности международной организации «Новое поколение», признанной нежелательной в России. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщают объединенная пресс-служба судов Кубани и краевое следственное управление СКР.

Судом установлено, что пастор Богословский принимал участие в конференции церквей международного христианского движения «Новое поколение», проходившей в городе Раменское Московской области. При этом Николаю Богословскому было известно, что организация «Новое поколение», зарегистрированная в Латвии, признана нежелательной на территории РФ. В феврале 2022 года постановлением Анапского районного суда господин Богославский был привлечен к административной ответственности, ему назначили наказание в виде штрафа в сумме 5 тыс. руб. Несмотря на это, пастор продолжил участвовать в деятельности этой и других нежелательных международных организаций путем распространения информационных материалов с использованием их символики на своих страницах в социальных сетях.

В судебном заседании Николай Богословский полностью признал вину и раскаялся.

Анна Перова, Краснодар