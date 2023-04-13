Электромобиль «Газель e-NN» станет экомобилем для сбора вторсырья

Компании Synergetic и «Современные транспортные технологии» объявили о расширении проекта «Экомобиль» — в 2023 году в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а также в городах Республики Беларусь и Казахстана появятся автомобили для сбора полезных отходов на переработку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Экомобиль» Фото: «Экомобиль»

«Экопроекты меняют модель поведения людей, формируют более осознанный взгляд на проблемы экологии. Наш вклад в достижение глобальных экологических целей — участие в проекте Synergetic, к которому мы присоединились, предоставив флагманские автомобили 'Соболь NN' и 'Газель e-NN' — пояснил директор по маркетингу и развитию продаж 'Современные транспортные технологии' Михаил Бахтарин. — Главной движущей силой инициативы стала наша 'Газель e-NN'. Это экологичное транспортное средство, которое не оставляет углеродный след и абсолютно безопасно для окружающей среды. С помощью экомобиля мы демонстрируем обществу, что сегодня в России пассажирские и коммерческие перевозки могут осуществляться без вреда для городской среды».

В рамках работы экомобиля автомобиль по определенному графику посещает определенные точки, где все желающие могут сдать вторсырье на переработку. В Москве и Санкт-Петербурге партнером переработки выступает экоцентр «Сборка», а в Нижнем Новгороде – компании «Исток».

Напомним, ранее компания «Современные транспортные технологии» передала десять фургонов «Соболь NN» в тестовую эксплуатацию маркетплейсу Ozon.