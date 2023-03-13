Ozon протестирует фургоны «Соболь NN»

Новый фургон «Соболь NN» пройдет испытания в Москве — компания «Современные транспортные технологии» передала десять автомобилей в тестовую эксплуатацию маркетплейсу Ozon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Соболь NN»

Фото: «Современные транспортные технологии» «Соболь NN»

Фото: «Современные транспортные технологии»

Для доставки будет использоваться фургон в облегченной версии полной массой 2,49 т, что позволит без ограничений передвигаться за пределами «грузового каркаса» Москвы. Двухместный автомобиль имеет грузовой отсек объемом до 7,8 кубометров.

По итогам полугодовой эксплуатации в Москве будет принято решение о закупке автомобилей для Ozon. В настоящее время маркетплейс использует 188 цельнометаллических фургонов «ГАЗель Next» полной массой 3,5 т.

Напомним, предсерийный образец нового «Соболь NN» был показан летом 2022 года на «Неделе российского ритейла».

Максим Вершинин

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