В Казани улицу назовут в честь академика Вячеслава Алемасова

В Казани в Приволжском районе появится улица академика Вячеслава Алемасова. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Улица в честь господина Алемасова будет находится в районе микрорайона «М14». Она будет пересекаться с улицей Братьев Батталовых.

Господин Алемасов родился в Казани в июле 1923 года. Он был советским ученом и академиком Российской академии наук по отделению физико-технических проблем энергетики. Скончался он 15 июня в 2006 году также в Казани.

В июне 2008 года на здании Казанского научного центра Российской академии наук открылась мемориальная доска в честь господина Алемасова.

"Ъ-Казань"