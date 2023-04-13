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Коммерсантъ FM
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Экс-глава департамента образования Приморья получил 9,5 года колонии за убийство жены

Первореченский районный суд Владивостока на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей приговорил бывшего директора департамента образования администрации Приморья Виталия Оноприенко к 9,5 года колонии строгого режима. Экс-чиновник признан виновным в убийстве своей жены (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«В судебном заседании установлено, что в июне 2013 года фигурант в результате ссоры с супругой, вызванной предстоящим расторжением брака, нанес ей несколько ударов складным ножом, от которых наступила смерть потерпевшей 1975 года рождения»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

После убийства, как утверждается в обвинительном заключении, Оноприенко решил инсценировать разбойное нападение на свою семью, чтобы избежать ответственности за преступление. Он разбросал вещи по квартире, выбросил золотые украшения, имитируя их хищение. Затем экс-чиновник «совершил самоподвешивание на ремне для придания видимости попытки нападения на него». Оноприенко был найден соседями в кабине лифта.

Долгое время преступление оставалось не раскрытым, но в 2022 году следователи установили, что именно Оноприенко виновен в смерти супруги. Экс-чиновник был арестован.

Виталий Оноприенко возглавлял департамент образования и науки администрации Приморского края в 2011–2012 годах. После этого он работал директором колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС, затем возглавлял учебный центр подготовки кадров. Его жена Людмила Оноприенко была учительницей в одной из школ Владивостока.

Алексей Чернышев, Владивосток

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