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В администрации Ростова утвержден проект трамвайной сети в Левенцовке

Проектная документация по размещению трамвайных путей в ростовской Левенцовке утверждена главой администрации Алексеем Логвиненко, сообщает пресс-служба администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Протяженность сети составит 6,35 км. Объекты будут расположены в границах ул. Малиновского, ул. Еременко, пр. Солженицына, ул. Жданова, ул. Ткачева.

Кроме того, здесь появится трамвайное депо, рассчитанное на 59 трехсекционных и 30 двухсекционных трамваев.

Ранее стало известно, что власти Ростова заключили концессионное соглашение по модернизации трамвая с компанией «Синара — Городские транспортные решения». В обновление ростовского трамвая планируют вложить более 61 млрд руб.

Анастасия Назарова

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