На Алтае 32 ребенка обратились за помощью после распыления перцового баллончика в школе

32 ребенка обратились к медикам за помощью после распыления газового перцового баллончика в школе в Бийском районе Алтайского края. Пятеро из них госпитализированы в средней степени тяжести.

Пострадали дети 11–12 лет, сообщил региональный минздрав ТАСС. Пятерых детей отправили в детскую городскую больницу. На месте происшествия работает пять бригад скорой помощи.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку. Следователи намерены выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку действиям «сотрудников образовательного учреждения, допустивших нарушение прав детей». На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Бийского района Татьяна Пасько.

Леонид Уварчев