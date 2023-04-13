«Реал» приблизился к полуфиналу

Мадридская половина четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» завершилась победой хозяев, которые со счетом 2:0 обыграли оставшихся в меньшинстве гостей. В другом, итальянском четвертьфинальном противостоянии главного еврокубка, «Милан» на своем поле победил «Наполи» — 1:0

Вчерашнее поражение «Баварии» Томаса Тухеля от «Манчестер Сити» со счетом 0:3 наглядно показало, что бывает с клубами, которые решаются на смену главного тренера в преддверии решающих стадий Лиги чемпионов. Тем не менее, положение «Челси», к руководству которым несколько дней назад пришел Фрэнк Лэмпард, перед началом противоборства с «Реалом» нельзя было считать абсолютно безнадежным. Дело в том, что мадридцы в этом сезоне играют с перепадами. Вот и на прошлой неделе за крупной выездной победой (4:0) над «Барселоной» в ответной встрече полуфинала Кубка Испании последовало домашнее поражение (2:3) от «Вильярреала» в чемпионате. К тому же команда, в атаке которой собраны такие исполнители, как Нголо Канте, Жоау Феликс и Рахим Стерлинг — а все они в данном случае вышли в основном составе лондонцев, при благоприятном стечении обстоятельств способна остановить любого соперника.

Было ясно, что на чужом поле главный шанс «Челси» — быстрые контратаки. Уже на второй минуте Жоау Феликс едва не вышел один на один с Тибо Куртуа, и даже нанес удар по воротам, однако бельгийский голкипер мадридцев выбрал правильную позицию. «Реал» ответил острейшим выпадом с участием Карима Бензема, но тут надежность продемонстрировал другой вратарь — Кепа Аррисабалага. А на 21-й минуте «Реал» все-таки открыл счет. Даниэль Карвахаль исполнил качественную передачу за спину защитников гостей на Винисиуса, тот попробовал нанести удар левой ногой, опередив Весле Фофана, и Аррисабалага не сумел зафиксировать мяч, который в пустые ворота добил Бензема. «Челси» практически мгновенно мог забить ответный гол, однако защитник мадридцев Эдер Милитао вовремя помешал Рахиму Стерлингу.

По итогам первого получаса выходило, что по количеству опасных моментов «Челси» даже превосходит «Реал». Но второй тайм начался с атак мадридцев, у которых партию первой скрипки исполнял Винисиус. Именно он начал комбинацию, продолженную Бензема, а завершенную, слегка неточным обводящим ударом в дальнюю девятку, неувядаемым 37-летним Лукой Модричем. А вскоре в обороне «Челси» произошли кардинальные изменения. Сначала получил травму Калиду Кулибали, которого заменил Марк Кукурелья. И почти тут же красную карточку за нарушение на Родриго в почти безвыходной ситуации заработал Бен Чилуэлл. Правда, удар со штрафного Давида Алабы пришелся в Аррисабалагу.

Лэмпард понял, что теперь не до жиру, и пошел на перестановки. Заменив Стерлинга и Жоау Феликса, он дал понять, что поражение с минимальным счетом в данном случае — не худший вариант. И все же сдержать почувствовавший кураж «Реал» его подопечным оказалось не суждено. В ходе розыгрыша очередного углового Винисиус выкатил мяч на ногу Марко Асенсио, вышедшему на замену тремя минутами ранее, и тот не без помощи рикошетов низом удвоил преимущество хозяев. В итоге при явном преимуществе «Реала» во втором тайме мадридцы победили — 2:0. Таким образом, они подтвердили статус фаворитов этой пары, хотя у «Челси» еще остается небольшая надежда на выход в полуфинал.

В другой, чисто итальянской четвертьфинальной паре, «Милан» принимал «Наполи», который, как и «Челси», во втором тайме остался вдесятером. Тут в чрезвычайно нервной борьбе хозяева добились минимальной победы. Единственный гол в результате эффектной и быстрой атаки забил алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер. Это второй подряд успех действующего чемпиона Италии в матчах против лидера нынешней Seria А. Совсем недавно, 2 апреля, миланцы на выезде разгромили неаполитанцев — 4:0. На следующей неделе в Неаполе им предстоит встретиться в третий раз.

Евгений Федяков