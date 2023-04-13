«Око Саурона» требуют погасить

Нижегородский Роспотребнадзор вновь обязал тепличный комбинат «Нижегородский» (входит в ГК «Рост» Сергея Рукина) устранить нарушения, связанные с превышением норм по шуму и вибрации от его энергоблока. Срок поставлен до сентября 2023 года. Летом прошлого года руководство комбината обязывали привести к санитарным нормам шум, вибрацию и освещенность, на которые активно жаловались жители близлежащих деревень. Комбинат обещал вложить 100 млн руб., однако в декабре прошлого года его вновь признали нарушителем. В нижегородском правительстве ждут приезда руководства ГК «Рост», чтобы обсудить с владельцем комбината сложившуюся ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Региональное управление Роспотребнадзора выдало новое предписание тепличному комбинату «Нижегородский». От компании опять требуют сократить уровень шума и вибрации от газовых генераторов. Это оборудование обеспечивает светом и теплом 17 га теплиц с круглогодичным выращиванием огурцов и томатов. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в феврале специалисты провели очередные замеры на жилой территории рядом с комбинатом и выявили превышения уровня шума и вибрации. Устранить эти нарушения комбинат обязан до сентября 2023 года.

На работу ТК «Нижгородский» жители соседних деревень жалуются с осени 2021 года, когда заработал построенный рядом с домами комбинат стоимостью более 5 млрд руб.

За сильное освещение теплиц по ночам нижегородцы прозвали комбинат «оком Саурона». Оно мешает людям спать — также, как и шум от девяти генераторов, установленных на энергоблоке комбината.

По решению суда для устранения этих нарушений в прошлом году энергоснабжение комбината даже приостанавливали на 45 суток, а его директор Игорь Почечуев обещал депутатам заксобрания, что компания вложит 100 млн руб. в установку светонепроницаемых штор и шумопоглощающих кожухов. Осенью 2022 года на комбинате вновь прошли проверки Роспотребнадзора, по итогам которых было возбуждено два административных дела. В декабре Борский районный суд признал, что тепличный комбинат все еще нарушает нормы по освещению, шуму и вибрации, дважды оштрафовав его на 20 тыс. руб.

Вопрос о нарушении комбинатом санитарных норм включен в план работы комитета заксобрания по экологии. Депутат Роман Кабешев предложил еще раз разобраться, почему ТК «Нижегородский», получающий налоговые льготы на сотни миллионов рублей, не может привести свою работу в соответствии с санитарными нормами. При этом планируется создание второй очереди теплиц на 15 га.

Глава комитета Владислав Атмахов сообщил «Ъ-Приволжье», что в ближайшее время депутаты проведут выездное совещание на комбинате, в ходе которого запланирована встреча с его собственником Сергеем Рукиным. «Мы понимаем, что это серьезный проект с большими инвестициями в экономику Нижегородской области. Но с другой стороны, мнение жителей должно быть учтено. Я не понимаю, почему компания с таким объемом инвестиций не может потратить еще 100–150 млн руб. на устранение недостатков», — отметил депутат. В заксобрании уверены, что региональные власти могут повлиять на компанию, с которой заключено инвестсоглашение.

В областном правительстве сообщили, что в ближайшее время ждут приезда руководства ГК «Рост», чтобы обсудить с ним работу комбината.

Андрей Репин