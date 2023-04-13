Паллиативные пациенты застряли между бюджетами

Фонд помощи хосписам «Вера» запустил благотворительный сбор на паллиативную помощь для иногородних граждан в Москве. По закону возмещать такие затраты должен родной регион пациента, однако на практике механизм межбюджетных трансфертов не работает. Так, в 2022 году «Вера» оплатила столичную паллиативную помощь для 130 человек из других регионов на 8 млн руб. Эксперты указывают, что в столице эти услуги могут стоить втрое дороже, чем в регионах. Московский депздрав утверждает, что не получал заявок от других регионов на госпитализацию пациентов в паллиативных учреждениях столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фонд помощи хосписам «Вера» поднял вопрос сложности с государственной оплатой паллиативной помощи в Москве для граждан, зарегистрированных в других регионах России. Закон гарантирует каждому право на помощь в конце жизни и обезболивание, но финансирование паллиативной помощи обеспечивает бюджет конкретного региона. И если человеку с постоянной регистрацией в Самаре понадобится такая поддержка в Москве, то самарский бюджет должен будет возместить столице затраты на паллиатив. Механизм межбюджетных трансфертов разработали после поручения президента Владимира Путина в 2020 году найти способ оказывать человеку помощь там, где он умирает, а не там, где он зарегистрирован по месту жительства.

Но стоимость такой поддержки в Москве и в других регионах значительно различается. Это несоответствие, указывают в фонде «Вера», приводит к тому, что механизм межбюджетных трансфертов не работает. По данным «Веры», за прошлый год Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы (его директор — Нюта Федермессер, создатель и член управляющего совета фонда «Вера») принял 130 иногородних пациентов. Это стоило почти 8 млн руб., но регионы затраты не компенсировали, так что паллиативную поддержку этим пациентам оплатил фонд «Вера». Сейчас организация запустила сбор на паллиативную помощь для иногородних граждан в Москве на 2023 год. «Мы надеемся, что сможем сделать так, чтобы существующий механизм решения проблемы заработал, перестал быть номинальным. Но на это могут уйти год-два-три. А боль не ждет»,— прокомментировали в фонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нюта Федермессер

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Нюта Федермессер

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Директор проектов ОНФ «Регион заботы» Анастасия Жданова указывает: в федеральную программу государственных гарантий включены два важных показателя доступности паллиативной помощи. Первый — какому количеству человек, не зарегистрированных в субъекте РФ, была оказана помощь в этом субъекте. Второй — количество человек, за которых их родной регион компенсировал затраты другому региону, где они фактически находились. «Показателем доступности паллиативной помощи в Москве будет то, сколько граждан из других субъектов РФ бесплатно получили паллиативную помощь в столице — и сколько Москва заплатила другим субъектам за оказание помощи в конце жизни москвичам в другом регионе»,— говорит госпожа Жданова. Она соглашается, что механизм межбюджетных трансфертов не работает, а контроль за его применением фактически отсутствует. По ее словам, это связано с большой разницей в тарифах: «В одном регионе день пребывания человека в стационаре обходится бюджету в 3 тыс. руб., а в другом — более 10 тыс. Конечно, субъекты не готовы платить, потому что у них на это нет бюджета». А более глобальная проблема, продолжает Анастасия Жданова, это отсутствие в России единого стандарта и правильно рассчитанных тарифов оказания паллиативной помощи.

Директор фонда помощи людям с БАС и другими нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас» Наталья Луговая говорит, что проблема актуальна не только для Москвы: «Если человек прописан, например, в Хабаровске, а его дети забрали в Иркутск, то многое из паллиативной помощи, включая оборудование, он получить не сможет, потому что рекомендовано все это получать по месту постоянной регистрации». При этом госпожа Луговая подчеркивает, что большой процент пациентов всегда будет ехать в Москву и Санкт-Петербург, потому что это «центры компетенций». Так, люди с БАС в родных регионах иногда не могут получить диагноз 1,5–2 года. А приезжая в столицу, находятся уже на той стадии заболевания, когда нуждаются в паллиативной помощи. «Если бы были выстроены эти межрегиональные расчеты, это могло бы решить проблемы пациентов с редкими диагнозами»,— говорит Наталья Луговая.

В департаменте здравоохранения Москвы заявили “Ъ”, что паллиативная помощь иногородним пациентам оказывается в ряде подведомственных ему медорганизаций. А возможность госпитализации в таких случаях всегда рассматривается индивидуально. «Заявок на заключение соглашений на госпитализацию пациентов других регионов в паллиативных учреждениях Москвы от других субъектов не поступало»,— сообщили в депздраве. Там добавили, что в Москве человек всегда может вызвать скорую медицинскую помощь, бригада которой проведет обезболивание на дому. Ни прописка, ни место нахождения пациента с хроническим болевым синдромом не могут быть препятствиями для выписки необходимых препаратов для купирования болей. В депздраве дополнительно сообщили, что медицинская помощь по самым разным профилям — как на амбулаторном, так и на стационарном этапе — иногородним пациентам оказывается бесплатно в рамках программы ОМС в московских городских поликлиниках, стационарах, а также в федеральных клиниках.

Наталья Костарнова