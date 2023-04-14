Ручная работа

Тенгизу Узарашвили нужно поправить нервы в самом прямом смысле слова. Во время родов он застрял в родовых путях — голова появилась на свет, а плечи никак не проходили. Врачи помогли мальчику, но при этом произошел разрыв нервов, идущих через подмышку в левую руку. Рука почти полностью потеряла возможность двигаться — это и есть акушерский паралич. Он лечится, но очень сложно и долго. Маленький Тенгиз уже перенес несколько операций. Постепенно он начинает пользоваться левой рукой, но она все еще слабая и неловкая. Пришло время следующих операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Тенгиза произошел полный разрыв трех нервов. За один раз никакому хирургу такое не починить

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ У Тенгиза произошел полный разрыв трех нервов. За один раз никакому хирургу такое не починить

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Дети с врожденными нарушениями — ну, или «почти врожденными», как у Тенгиза,— долгое время могут практически не замечать, что с ними что-то не так. Они же не пробовали жить по-другому. Тенгиз гоняет на самокате, держа руль одной правой. Обожает играть в футбол — с ногами-то у него полный порядок. Но первый кризис осознания он уже испытал.

— Недавно я привела Тенгулика из детского сада, а он на себя не похож: тихий и унылый,— рассказывает его мама Маргарита.— Долго уговаривала его, наконец признался: «Мы с одним мальчиком поссорились, и он меня повалил. Мам, что делать? Я не могу дать сдачи».

На самом деле надо очень спешить. Левая рука у Тенгиза уже заметно тоньше и меньше правой. Все, что не используют, атрофируется. Но еще есть время нагнать. Маргарита уже обращалась в Русфонд почти четыре года назад — тогда на средства, собранные нашими читателями, Тенгизу сделали несколько операций в ярославской клинике «Константа». Оперировал Михаил Новиков, лучший специалист по этому типу вмешательств,— собственно, с него они в России и начались. Официальное название болезни — парез Дюшенна — Эрба, но его не зря называют акушерским параличом. Обычно он случается из-за того, что врач недооценил трудность естественных родов и не назначил вовремя кесарево сечение. Роды идут тяжело, ребенка приходится тянуть, и при этом может повредиться плечевое нервное сплетение. У Тенгиза произошел полный разрыв трех нервов. За один раз никакому хирургу такое не починить.

— В роддоме моего ребенка сразу забрали в реанимацию,— говорит Маргарита,— мне вообще ничего не объяснили. Я подозреваю, сочинские врачи и сами не очень хорошо в этом понимают. Но я по характеру боец — настояла, чтобы нас перевезли на скорой помощи в Краевой перинатальный центр в Краснодаре. Там нам и поставили диагноз «акушерский паралич».

Поставить поставили, но назначили только консервативное лечение, которое почти не давало результата. Маргарита искала информацию в интернете, общалась с другими родителями на форумах — и поняла, что в ее случае ждать нельзя. Она добилась направления в петербургский Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Там Тенгизу сделали первую операцию по восстановлению нервов левой руки.

Но рука все еще работала очень плохо. Маргарита продолжала собирать информацию — и нашла Михаила Новикова.

Только хирургии мало: сама собой привычка все делать одной правой не исчезнет, поэтому мама и бабушка постоянно занимаются с Тенгизом.

— Я многого поначалу не понимала,— говорит Маргарита.— Даже пыталась привязывать здоровую руку. Сын психовал, ложился и ничего не хотел делать. Потом уже я поняла, что нужно действовать иначе — через игру, через объяснение, договариваться.

Например, есть у Тенгиза тренажер «ручной велосипед». Покрутил руками педали — а в награду получаешь от умудренной педагогическим опытом мамы телефон с мультиками.

А награда для мамы и бабушки — успехи Тенгиза. Например, недавно он, большой любитель порисовать, сам стал придерживать левой рукой лист. Но повернуть левую руку ладонью вверх не может. Согнуть ее в локте, если кисть опущена, не хватает сил. И почти не работает большой палец — его активизация станет одной из главных задач очередной операции Михаила Новикова.

А в остальном жизнь пока идет неплохо. Тенгиз всегда в центре событий, у него куча друзей. Дворового футбола уже мало — просится в секцию. А еще полюбил шахматы. А еще английский. А еще море — причем хочет, как большой, залезть в воду и поплыть. Очень трудно осуществить все эти планы без левой руки. Семье нужна наша помощь: Маргарите самой почти миллион рублей на этапные операции никак не собрать.

Для спасения Тенгиза Узарашвили не хватает 765 040 руб. Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У ребенка последствия родовой травмы, повреждения левого плечевого сплетения — тотальный акушерский паралич левой руки. Мы лечим Тенгиза с 2019 года. На фоне проведенного лечения у мальчика появились движения в левом плече и локтевом суставе, но по-прежнему отсутствует активное разгибание кисти и пальцев, поэтому лечение нужно продолжать. Наша задача — достичь максимального объема движений в левой руке. Только так Тенгиз сможет не зависеть от помощи окружающих». Стоимость операций 997 040 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 32 тыс. руб. Не хватает 765 040 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Тенгиза Узарашвили, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Тенгиза — Маргариты Ефремовны Зейтунян. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Краснодарский край