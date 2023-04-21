«Всегда есть веские причины ничего не делать, особенно ничего не делать самому»

24 апреля 1953 года королева Елизавета II пожаловала премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю рыцарское звание, осенью того же года Нобелевский комитет присудил ему премию по литературе — «За высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности». Черчилль действительно вошел в историю как великий оратор, способный не только менять историю с помощью слов, но и облекать происходящее в такие формулировки, которые не теряют актуальности и десятилетия спустя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уинстон Черчилль наблюдает за военными действиями под Флоренцией, 20 августа 1944

Фото: Capt. Tanner / Imperial War Museums / Getty Images Уинстон Черчилль наблюдает за военными действиями под Флоренцией, 20 августа 1944

Фото: Capt. Tanner / Imperial War Museums / Getty Images

1

У меня есть правило: когда я нахожусь за границей, я никогда не критикую и не атакую правительство своей страны. Но я наверстываю упущенное, когда возвращаюсь.

Речь «Империя и свобода», 18 апреля 1947

2

Вообще я оптимист. Не вижу особого смысла быть кем-то другим.

Речь на банкете лорд-мэра Лондона, 9 ноября 1954

3

У меня нет сомнений, что римляне составляли планы на день куда лучше нас. Они вставали до рассвета во все времена года. Мы никогда не видим рассвет, разве что в военное время. Иногда мы видим закат. Закат означает печаль, рассвет — надежду.

«Мои ранние годы», 1930

4

Дипломатические отношения устанавливаются не для того, чтобы оказать любезность, а для того, чтобы получить выгоду.

«Внешняя политика», 17 ноября 1949

5

Государственный деятель, который поддается военной лихорадке, должен понимать: стоит дать соответствующий сигнал, и он перестанет быть хозяином положения и станет рабом непредсказуемых и неподконтрольных событий.

«Мои ранние годы», 1930

6

Как бы вы ни были уверены в своей победе, всегда помните: войны бы не было, если бы ваш соперник не думал, что у него тоже есть шанс на победу.

«Мои ранние годы», 1930

7

Без традиции искусство — стадо овец без пастуха. А без инноваций — труп.

Речь в Королевской академии искусств, 1953

8

Истина непреложна. Паника может ненавидеть ее, невежество может насмехаться над ней, злоба может извращать ее, но она останется собой.

Речь «Королевское согласие», 17 мая 1916

9

Заглядывать слишком далеко — ошибка. В один момент времени можно управлять лишь одним звеном в цепочке судьбы.

Речь «Крымская конференция», 27 февраля 1945

10

Говоря в общем, короткие речи лучше. А старые речи, когда они еще и короткие, лучше всего.

Речь на вручении литературной премии The London Times, 2 ноября 1949

11

Что касается меня, то я всегда готов учиться, даже несмотря на то, что мне не всегда нравится, когда меня учат.

Дебаты в Палате общин, 4 ноября 1952

12

Я совершенно убежден: если начать выяснять отношения между прошлым и настоящим, мы потеряем будущее.

Речь «Их звездный час», 18 июня 1940

13

Принцип «Если делать, то делать идеально» можно обозначить еще короче: «Паралич».

«Вторая мировая война. Часть 4», 1950

14

Я всегда считал, что о политике нужно судить по агрессии, которую он возбуждает в своих оппонентах. Я стремился не только дорожить их яростью, но и делать все, чтобы заслужить ее.

Речь на ужине в Институте журналистов, 17 ноября 1906

15

Когда я оглядываюсь назад на былые тревоги, я вспоминаю историю старика. На смертном одре он сказал, что у него было много беспокойства в жизни, но большая его часть по поводу того, что так и не случилось.

«Вторая мировая война. Часть 2», 1949

16

Неотъемлемый порок капитализма — неравное распределение благ. Неотъемлемое достоинство социализма — равное распределение страданий.

Речь в Палате общин, 22 октября 1945

17

Никто не может понять историю, не соотнося ее долгие периоды с опытом своей короткой жизни. Пять лет — это много. Двадцать лет для большинства людей — это максимум того, что можно обозреть. Пятьдесят — это древность. Чтобы понять, как ход истории влиял на людей того или иного поколения, нужно представить себе их положение, а затем перенести его продолжительность на временную шкалу собственной жизни.

«История англоязычных народов», 1956

18

Я категорически отказываюсь сохранять беспристрастность в отношениях между пожарной бригадой и огнем.

Дебаты в Палате общин, 7 июля 1926

19

Вообще говоря, людей можно разделить на три класса: те, кто работает до смерти, те, кто тревожится до смерти, и те, кто скучает до смерти.

«Мысли и приключения», 1945

20

Те, кто в будущем оглянутся на первые потрясения этой ужасной эпохи, с легкостью смогут, уже извлекши необходимые знания и опыт, выдавать мудрые суждения обо всем, что было сделано или нужно было сделать. Всегда есть веские причины ничего не делать, особенно ничего не делать самому.

«Мировой кризис 1911–1914», 1923

Составила Ульяна Волохова

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