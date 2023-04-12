Радий Хабиров исключил Валерия Самохина из числа советников

Советник главы Башкирии по вопросам защиты прав потребителей Валерий Самохин лишился должности. «Информация, которую представители строительной сферы региона сегодня озвучили на заседании Ассоциации застройщиков Башкортостана, дошла до главы республики, и он принял решение исключить Валерия Самохина из числа своих советников»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе главы республики.

Господин Самохин был назначен советником Радия Хабирова осенью 2021 года.

Сегодня в ходе заседания Ассоциации застройщиков Башкирии его раскритиковали представители застройщиков и заместитель министра строительства Артем Ковшов. По их словам, общественная организация «Форт-Юст», руководителем которой является господин Самохин, занимается так называемым потребительским экстремизмом.

Подробнее об этом читайте в свежем номере «Ъ».

Булат Баширов

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