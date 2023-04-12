«Время дискуссий прошло»

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко рассказала, почему новые правила воинского учета вызвали бурную реакцию россиян. По ее словам, нужно было активнее информировать граждан страны о важности нововведений. 12 апреля законопроект о реестре военнообязанных одобрила верхняя палата — против высказалась лишь сенатор от Тувы Людмила Нарусова. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обсуждать здесь больше нечего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В ходе обсуждения в Совете федерации закона о едином реестре военнообязанных председатель верхней палаты Валентина Матвиенко подвергла саму себя и коллег умеренной критике. Народ российский в ряде случаев не совсем понял важность нововведений, поэтому возник нездоровый ажиотаж, что вылилось в большое число бурных комментариев в интернете.

В этом есть недоработка законодателей — нужно было лучше разъяснять населению, что все это делается для его же пользы. Но в целом зря вы нервничаете — ничего радикально карающего в законе нет. Служить в армии — конституционная обязанность граждан страны. О чем здесь еще можно спорить?

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко: Наша ошибка в том, что мы не сумели до принятия этого закона обеспечить должную информированность наших граждан о его содержании.

Тем не менее в ходе голосования один сенатор все-таки выступил против. Это Людмила Нарусова, чьим главным аргументом были спонтанность и поспешность принятия документа. Из этого можно сделать вывод, что в общем и целом представитель от Тувы как бы и не возражает. «Оценивая этот закон, я бы вспомнила незабвенного Виктора Степановича Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда»,— заявила Нарусова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочел объяснить ситуацию простым народным языком: «Местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван бардак исправить, сделать процедуру современной, эффективной и удобной для граждан».

Далее именно с разъяснениями выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, наверное, главное, что с мобилизацией это никак не связано. Официально все это заработает в осенний призыв, но вызвать вас могут уже сейчас. Если есть бронь, повестка теоретически не придет, если же пришла, обжалуйте в электронном виде и вообще в каком угодно — прикрепляйте документы.

И, собственно говоря, можно вообще отключить все эти уведомления и абстрагироваться от происходящего. Еще можно тешить себя мыслью, что все это случится не со мной и не сейчас, а в некой отдаленной реальности. Можно и так поступить, если вам, конечно, от этого станет легче.

Но тогда, наверное, не стоит удивляться, если вас вдруг не выпустят за границу, заблокируют водительские права и откажут в кредите.

Но, как бы то ни было, закон принят. Просили разъяснений — пожалуйста. Почему так быстро утвердили? Потому что время для дискуссий и больших обсуждений прошло. Это было в прошлой жизни, а сейчас наступила новая реальность, которая требует определенных решений. Вот и все на этом. Вопрос, что называется, закрыт.

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