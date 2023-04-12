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Коммерсантъ FM
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Суд в Калужской области не принял протокол о дискредитации ВС в отношении военного хирурга Юрия Евича

Козельский районный суд Калужской области оставил без рассмотрения протокол о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ) в отношении военного хирурга Юрия Евича. Дело поступило в суд 29 марта этого года.

Юрий Евич

Юрий Евич

Фото: Тактическая медицина

Юрий Евич

Фото: Тактическая медицина

«Возвращено без рассмотрения»,— говорится в решении суда от 11 апреля.

Юрий Евич — военный врач-хирург, старший лейтенант медицинской службы ДНР, участник боевых действий, руководитель курсов «Тактическая медицина».

«Считаю это решение (суда.— ''Ъ'') абсолютно правильным»,— прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

О том, что Юрия Евича хотят привлечь к ответственности за дискредитацию армии, 9 апреля сообщил Telegram-канал Readovka. Его заподозрили в том, что на открытой лекции для сотрудников Росгвардии на Сахалине врач «выступил с утверждениями, которые направлены на создание негативной оценки ВС РФ ввиду проведения СВО». Имя заявителя неизвестно, отмечает Readovka, Юрий Евич сообщил Telegram-каналу, что, скорее всего, дело инициировали местные власти.

Тогда же господин Шапша выразил уверенность, что правоохранительные органы во всей этой ситуации разберутся и примут справедливое решение. 11 апреля вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил журналистам, что готов оплатить штраф вместо Юрия Евича, если того признают виновным. Об этом сообщает ТАСС.

Мария Федотова

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