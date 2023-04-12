Bloomberg: власти Нидерландов планируют полностью прекратить импорт российского СПГ

Правительство Нидерландов работает над прекращением импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщил министр энергетики Роб Джеттен. Нидерланды в 2023 году прекратили подписывать новые контракты на импорт СПГ из России и работают над отказом от ранее существовавших контрактов, сказал он в интервью в своем офисе в Гааге.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российского ископаемого топлива, и мы добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти»,— сказал министр (цитата по Bloomberg).

Нидерланды по-прежнему импортируют российский СПГ по более старым контрактам, заключенным до 2023 года, что составляет около 15% от общего объема. Согласно данным отслеживания судов, в этом году Нидерланды стали четвертым по величине покупателем российского СПГ в Европе. Сейчас Нидерланды могут импортировать и перерабатывать 24 млрд куб. м СПГ.

В марте отказаться от российского СПГ призвали испанские власти. Обращение властей получили такие компании, как Naturgy, Repsol, Cepsa, BP, TotalEnergies, EDP, Pavilion, Enags, Met Energy и Enet Energy. Однако оно не является обязательным требованием, поскольку санкции на газ не введены.

На фоне введенных в ответ на военную операцию санкций в Европу продолжают поступать значительные объемы российского СПГ, отмечает Bloomberg. Из-за ограничений на энергоносители из России Европа полагается на импорт газа в первую очередь из США и Катара.

По оценке Центра германских исследований Института Европы РАН, в 2022 году поставки российского СПГ в Европу выросли почти на 35%, до исторического максимума в 16,7 млрд куб. м.

О рекомендации не продлевать контракты на СПГ из России читайте в публикации «Ъ» «Газоочистные соображения».

Мария Федотова