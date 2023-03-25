Испанские власти призвали энергокомпании отказаться от российского СПГ

Вице-президент Испании и министр энергетики Тереза Рибера направила импортерам сжиженного природного газа (СПГ) письма с призывом отказаться российского сырья, сообщили Bloomberg и El Pais со ссылкой на документ. В правительстве подтвердили рассылку писем.

Власти Испании призывают компании отказаться от новых контрактов на поставку СПГ из России. Это не является обязательным требованием, так как санкции на газ не введены. Письма получили такие компании как Naturgy, Repsol, Cepsa, BP, TotalEnergies, EDP, Pavilion, Enags, Met Energy и Enet Energy. В них содержится общий призыв «активизировать диверсификацию поставок СПГ и отказаться от поставок из России».

На фоне проблем с поставками трубопроводного газа до исторического минимума Европа нарастила закупки СПГ, в том числе из России. Испания удвоила закупки российского СПГ.

Еврокомиссия в начале марта призвала европейские компании не продлевать долгосрочные контракты на покупку СПГ в России после их истечения. Пока речь идет о рекомендации, при этом текущие долгосрочные контракты на российский СПГ истекают за горизонтом 2030 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газоочистные соображения».

Леонид Уварчев