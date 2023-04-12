АО «Метафракс Кемикалс» в прошлом году незначительно снизило выручку и прибыль

Губахинское АО «Метафракс Кемикалс», управляемое головным предприятием холдинга «Метафракс Групп», опубликовало отчет о финансовых результатах за 2022 год. Как следует из документа, выручка общества в 2022 году составила 26,9 млрд руб. (в 2021-м 31,7 млрд руб.). Чистая прибыль «Метафракс Кемикалс» за отчетный период — 10,6 млрд руб. (годом ранее 13,7 млрд руб.). В пояснительной записке к отчету указано, что рентабельность продаж компании в прошлом году снизилась на 10,7% по сравнению с 2021-м и составила 39,4%, тем не менее, отмечается, что АО сохраняет устойчивое финансовое положение.

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Предприятия группы «Метафракс» выпускают формалин, параформальдегид, метанол, пентаэритрит, уротропин, карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, формиат натрия и другую химическую продукцию. Помимо «Метафракс Кемикалс», в состав холдинга также входит компания «Метадинеа» с площадками в Пермском крае, Московской области и городе Кремсе (Австрия). Кроме того, «Метафракс Групп» включает в себя индустриальный парк «Карболит» (Московская область), трейдинговые компании в России, Швейцарии, Южной Корее и другие предприятия.