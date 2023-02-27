Bloomberg: Британия и ЕС согласовали новую сделку по Северной Ирландии в рамках Brexit

Великобритания и Евросоюз согласовали вопрос об изменении соглашения по Северной Ирландии, подписанного ранее в рамках сделки по Brexit. Об этом сообщили Bloomberg и SkyNews.

Ранее сегодня в Лондон прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она проводит встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Совместная пресс-конференция пройдет 18:30 по местному времени (21:30 мск).

Согласно действующему соглашению между Великобритании и Евросоюза, одна из четырех исторических провинций Ирландии, Ольстер, которая частично входит в Северную Ирландию, осталась в европейском таможенном союзе, чтобы избежать восстановления общей границы с Ирландией.

Из-за этого между Великобританией и Северной Ирландией нужно ввести таможенный контроль. Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание неконтролируемых товаров из Северной Ирландии в Ирландию — то есть на единый рынок Евросоюза.

Подробнее — в материале «Великобритания сбилась с пути».

Анастасия Ларина