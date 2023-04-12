Три вакансии приходится на одного соискателя в Удмуртии

В Удмуртии по данным на 11 апреля уровень регистрируемой безработицы оказался ниже на 0,21 процентных пункта этого же показателя прошлого года, рассказала зампредседателя правительства республики Татьяна Чуракова на пресс-конференции. Всего в регионе свободно более 17 тыс. рабочих мест, а на одного соискателя приходится порядка трех вакансий, сообщает пресс-служба главы республики.

Для трудоустройства жителей Удмуртии 14 апреля начнется региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В частности, мероприятия запланированы на площадках филиалов Республиканского центра занятости населения в Ижевске, Глазове, Можге, Сарапуле, Камбарке, в поселках Игра и Ува, а также в селе Грахово.

Работодатели представят около 3 тыс. вакансий по различным профессиям, среди которых токари, фрезеровщики, монтажники радиоэлектронной аппаратуры, станочники, слесари-сборщики, инженеры, конструкторы, технологи и трубопрокатчики, инженеры-химики.