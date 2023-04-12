В Ростовской области военнослужащий-срочник осужден за выстрел, повлекший смерть сослуживца

Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего срочной службы Максима Сайдакова к 1,5 лет колонии за нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть сослуживца. Солдат случайно выстрелил в голову своему товарищу из «ПМ», сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в декабре прошлого года. Максим Сайдаков, находясь в расположении военной части, направил на своего сослуживца пистолет с «целью имитации выстрела» и нажал на спусковой крючок, не убедившись предварительно в том, что оружие разряжено. Выстреливший попытался помочь пострадавшему остановить кровотечение, но не смог ничего сделать. В результате, сослуживец скончался.

Максиму Сайдакову были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, что по неосторожности повлекло смерть). В ходе следствия солдат полностью признал свою вину. Подсудимый также возместил матери погибшего моральный ущерб, выплатив 400 тыс. руб.

«Суд также принял во внимание то обстоятельство, что подсудимый Сайдаков впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту военной службы и в быту характеризуется положительно, неоднократно поощрялся командованием воинской части и до призыва на военную службу»,— отметили в пресс-службе суда.

Максим Сагайдаков будет отбывать наказание в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анастасия Назарова