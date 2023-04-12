Рынок недвижимости Москвы переживает дефицит малогабаритного жилья

Нехватка квартир, апартаментов и коливингов малой площади продолжает оставаться ощутимой, заявил президент Becar Asset Management Александр Шарапов на конференции «Апрельские тезисы. Недвижимость», организованной ИД «Коммерсант». По его словам, этот сегмент наиболее востребован среди молодых людей от 20 до 40 лет, работающих удаленно.

«На рынке всего лишь 4% студий, а четырех-, пяти- и шестикомнатных квартир большой площади — почти 10%. На сегодняшний день студий категорически не хватает. Молодые люди до 35 лет, которые находятся в отношениях, сейчас часто не живут вместе. Для каждого из них нужна отдельная квартира. Именно в этом сегменте образовался дефицит. Именно в этом сегменте сейчас наибольший спрос, несмотря на то, что рынок переживает кризис»,— рассказал господин Шарапов.

При этом, как уточнил эксперт, стоимость аренды студий в Москве за последний год упала на 6%, в то время как квартиры большой площади упали в арендной цене на 30%. «Рынок испытывает дефицит маленьких квартир, которые еще и минимально чувствительны по цене аренды к кризисным явлениям»,— резюмировал господин Шарапов.

По данным базы объявлений недвижимости «Мир квартир», средняя цена квадратного метра в сегменте малогабаритных квартир на вторичном рынке жилья в городах России выросла на 13% за год. При этом средняя площадь квартиры сократилась на 1 кв. м. За минувший год квадратный метр малогабаритных квартир вырос в цене везде, кроме четырех городов — Белгорода (-2,9%), Севастополя (-2,6%), Краснодара (-1,8%) и Москвы (-1,8%).