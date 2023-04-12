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Коммерсантъ FM
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Банк России оценил отток капитала из РФ в $1 млрд

Банк России (ЦБ) оценивает отток капитала из РФ в 2022 в сумму порядка $1 млрд, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Руководитель регулятора призвала не путать показатель с сальдо финансового счета ($227 млрд в 2022 году).

«То, что мы всегда называли оттоком капитала, а это вывод денег по сомнительным, подозрительным основаниям, он сейчас совсем небольшой — около $1 млрд, по которым могут быть проблемы»,— заявила госпожа Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель ЦБ сообщила, что показатель сальдо финансового счета, который иногда упоминают в контексте обсуждения оттока капитала из страны, не отражает эту величину.

«Когда компании держат деньги на депозитах в иностранных банках, они могут покупать импорт, это может быть авансирование импорта в том числе. Сейчас вы знаете, что потребовали партнеры больших авансов, большей предоплаты, почему возросла эта сумма, а может быть, действительно выведенный капитал, который не собирается возвращаться. Если это авансирование импорта, торговое финансирование, некорректно называть оттоком капитала, это возвращается в виде товаров и так далее»,— сообщила глава регулятора.

По косвенным признакам, добавила госпожа Набиуллина, приблизительно четверть сальдо финансового счета — это торговые кредиты и авансы. Еще часть (порядка $40 млрд) — средства на оплату внешних долгов. Наконец, часть граждан открыли зарубежные счета, средства с которых тоже идут на оплату импортных товаров, резюмировала глава ЦБ.

По прогнозу регулятора, в 2023 году сальдо финансового счета ожидается на уровне $68 млрд, в 2024-м — $57 млрд, в 2025-м — $44 млрд.

О том, чем может грозить вывод средств на зарубежные депозиты,— в материале «Ъ» «Денежный отток пошел на рекорд».

Григорий Лейба

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