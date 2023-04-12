Вице-мэром по строительству в Уфе вновь стал Аскат Хайруллин

Заместителем главы администрации Уфы по строительству и архитектуре вновь назначен Аскат Хайруллин. Об этом сегодня на заседании Ассоциации застройщиков республики сообщил сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев. Представляя его, господин Мавлиев отметил, что это «новый старый» вице-мэр. Ранее эту должность занимал Кирилл Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

В 2018 году, когда администрацию города возглавлял Ульфат Мустафин, господин Хайруллин уже назначался куратором строительного блока в должности вице-мэра. В 2020 году он стал начальником городского управления транспорта и связи. В марте 2021 года ушел из администрации в ФКУ Упрдор «Приуралье», где работал заместителем руководителя.

Влада Шипилова

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