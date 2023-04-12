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обновлено 10:48

У проекта реконструкции гостиницы «Сибирия» в центре Перми снова сменился застройщик

Реконструкцией пермской гостиницы «Сибирия» займется предприниматель Наталья Перхун. В реестре разрешений регионального минимущества сообщается, что 31 января разрешение на реконструкцию гостиничного комплекса на ул. Сибирской, 22, выдано индивидуальному предпринимателю Наталье Перхун. Уточняется, что на первом этапе в гостиницу реконструируют административное здание на ул. Сибирской, 22. На втором этапе реконструкция ожидает существующее здание отеля «Сибирия» на ул. Пушкина, 15а. Отметим, что ООО «Сибирия» владеет Дмитрий Перхун, купивший в 2015 году и соседнее с отелем здание на ул. Сибирской, 22.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным Kartoteka.ru, предприниматель Наталья Перхун ведет деятельность гостиниц и ресторанов, а также числится соучредителем ТОС «Русское поле». Дмитрий Перхун раньше тоже являлся соучредителем ТОС «Русское поле».

Известно, что реконструкция отеля «Сибирия» в Перми ведется уже не первый год. Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по реконструкции отеля, реконструированное здание «Сибирии» будет иметь переменную высотность от трех до пяти этажей. С существующим зданием отеля строящееся здание на ул. Сибирской, 22, соединят переходом.

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