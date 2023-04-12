В Воронеже с третьего раза нашли подрядчика на строительство подстанции скорой помощи

Победителем торгов на строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом стало местное ООО «Кристалл» Араика Казаряна. Контракт находится на стадии подписания поставщиком, следует из аукционной документации.

Начальная цена контракта составила 310,3 млн руб. На торги заявились три компании. Одну из них не допустили к участию из-за несоответствия требованиям закупки. «Кристалл» предложил 285,7 млн, его неназываемый конкурент — 300,9 млн. Построить подстанцию необходимо до конца 2023 года.

По данным Rusprofile, ООО «Кристалл» с белгородским ИНН зарегистрировано в Воронежской области в ноябре 2010 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 31,4 млн руб., чистая прибыль — 865 тыс. Гендиректором и единственным владельцем является Араик Казарян. С 2013 года компания получила четыре госконтракта на 562,5 млн. Крупнейший из них — реконструкция детсада в Крыму за 396,1 млн — был заключен в 2022 году. Также компания получила контракты на строительство жилья и детсада в Курской и Белгородской областях.

Подрядчика на подстанцию воронежские власти искали с 2021 года. Тогда максимальная цена контракта составляла 270,2 млн руб. Его весной за 265,9 млн получила воронежская ремонтно-строительная компания «Панорама». Однако осенью власти расторгли с ней контракт из-за отставания от графика. Компания успела выполнить работы на 31,7 млн.

Повторные торги были объявлены в феврале 2023 года. Стоимость контракта выросла до 310,6 млн руб. На аукцион не поступило ни одной заявки. После это власти немного уменьшили цену и организовали третьи торги.

Как орловские власти нашли подрядчика на достройку медицинского центра — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Стрела" дотянулась до "Титаника"».

Александр Прытков

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