У «ПЗСП-Групп» отозвали разрешение на строительство дома возле школы

У «ПЗСП-Групп» и компании «Уран» отозвали разрешение на строительство «Дома Учителя» по ул. Героев Хасана, 87, сообщил «Ъ-Прикамье» директор «Урана» Владимир Яцук. Разрешительная документация была отозвана приказом краевого минимущества от 31 марта 2023 года. Как подчеркнул Владимир Яцук, министерство не представило застройщику соответствующий приказ, и об отзыве разрешения в «ПЗСП-Групп» узнали в краевом Госстройнадзоре только 11 апреля. Региональная инспекция официально предостерегла девелопера о том, что без разрешения организация не имеет права вести строительство дома на ул. Героев Хасана, 87, и привлекать на него средства дольщиков.

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Возведением дома на ул. Героев Хасана, 87, возле школы №94, занимается ООО СЗ «Дом учителя», созданное ПЗСП и Владимиром Яцуком. Разрешение на строительство объекта СЗ «Дом Учителя» получило 2 декабря 2022 года, а 31 марта 2023 года оно было отозвано. 5 апреля правительство Пермского края выпустило постановление о наложении зоны ограничений на участок по ул. Героев Хасана, 87. На площадке под строящимся домом установили зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений.

В региональном минимуществе сообщили, что в связи с жалобами граждан проводят проверку проектной документации на предмет влияния строительства на близлежащее здание школы. «По итогам разрешение на строительство было отозвано. Министерством издано постановление об установлении зоны ограничения — для размещения на данном участке образовательных учреждений»,— пояснили в минимуществе.

Директор «Урана» Владимир Яцук считает, что краевые власти поспешно и непоследовательно подготовили документы об отзыве разрешения и наложении ограничений на участок, притом что разрешение на строительство было выдано ими же три месяца назад. По словам руководителя «Урана», участок под строящимся домом на ул. Героев Хасана, 87, был продан на открытом конкурсе администрацией Перми в частные руки еще в 2003 году. Затем площадка снова перепродавалась, и летом 2022 года ее приобрел застройщик «ПЗСП-Групп».

«Мы купили эту территорию с уже имеющимися граддокументами. Действующий градплан предусматривает возведение жилья и устанавливает предельную высотность и плотность застройки. При этом мы не выходили к властям с просьбой о превышении этих параметров ни по этажности, ни по плотности застройки. Как предприниматели, мы воспользовались своим правом и, получив все необходимые разрешения и документы, начали строительство жилья в действующих градостроительных нормативах и продажу квартир в рынок. На сегодня в “Доме Учителя” продана уже треть квартир»,— пояснил господин Яцук. За 20 лет, которые этот земельный актив находился в частной собственности, представители региональных властей могли бы выйти к его собственникам с инициативой о его выкупе в государственную собственность или ограничении использования под жилищное строительство, полагает собеседник, но не сделали этого.

В компании «Уран» считают, что краевое минимущество незаконно запрещает возведение «Дома Учителя». «Компания будет обжаловать постановления о наложении ограничений на наш земельный участок, а также приказ об отзыве разрешения на строительство. По нашему мнению, действия региональных властей имеют политический оттенок. В компании чувствуют колоссальное давление региональных властей по всем строительным проектам, которое резко началось в марте этого года. С чем связано создание такого рода напряжения, остается только догадываться»,— заявил Владимир Яцук. Собеседник подчеркнул, что, с одной стороны, краевые власти обязаны решать вопросы обманутых дольщиков в регионе, при этом, с другой стороны, своими же действиями по отношению к СЗ «Дом Учителя» могут спровоцировать появление еще одного проблемного объекта на пермском строительном рынке.

Руководитель девелоперской компании сообщил, что компания намерена защищать интересы дольщиков строящегося дома: «Призываю дольщиков не беспокоиться. Даже в случае развития негативного сценария СЗ «Дом Учителя» возместит дольщикам все затраты, понесенные при покупке жилья на ул. Героев Хасана, 87»,— заверил Владимир Яцук.