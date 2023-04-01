Крым собирается расширить список национализируемого имущества украинских бизнесменов

Власти Крыма в ближайшее время национализируют новые объекты украинских бизнесменов, сообщил глава госсовета республики Владимир Константинов. По его словам, по этому вопросу продолжается «активная работа».

Политик рассказал, что объекты для национализации определяет антитеррористическая комиссия. «Мы не можем публично озвучивать эти объекты до тех пор, пока комиссия нам не дает конкретный документ. Как только к нам попадает перечень, мы его обнародуем»,— сказал господин Константинов ТАСС.

Госсовет Крыма национализировал в феврале больше 700 активов украинцев. Власти оценивают их стоимость в миллиарды рублей и обещают передать деньги с продажи на нужды участников военной операции. Среди персон, чье имущество было национализировано: предприниматели и политики Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.

Как родилась идея национализации активов недружественных стран в Крыму,— в материале «Ъ» «Патриотическая экспроприация».

Леонид Уварчев