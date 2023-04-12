В поездах из Крыма в летний сезон запустят вагоны-столовые

С 1 июня в поездах «Таврия» планируют запустить вагоны-столовые. Они будут работать в поездах дальнего следования. По итогам эксперимента «Гранд Сервис Экспресс» примет решение об изменении технологии и распространении таких вагонов на другие поезда, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

«Процесс обслуживания организован быстрее, чем в вагоне-ресторане, благодаря чему мы можем накормить больше пассажиров за более короткое время. При этом цены в вагоне-столовой практически в два раза ниже»,— сообщили в «Гранд Сервис Экспресс».

В вагоне-столовой установлено восемь столов, каждый из которых рассчитан на четырех человек. Там есть зона мини-раздачи с подогревом, бойлер и микроволновка, а также стеллаж для подносов с грязной посудой. Посетители смогут выбрать еду с витрины и быстро перекусить. В дневном меню вина и крепкого алкоголя не будет. Если все места окажутся заняты, пассажир сможет упаковать еду в контейнер.

До 23 мая вагон-столовая курсирует на тестовых рейсах №165/166 Москва — Симферополь. С 1 июня его планируют запустить в одном из составов поезда №75/76 Омск — Симферополь.

Татьяна Ручкина

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