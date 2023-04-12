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Коммерсантъ FM
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В Свердловской области упал неопознанный объект

Неопознанный объект упал рядом с городом Богданович, который находится в 99 км от Екатеринбурга. Видео инцидента опубликовали местные жители в соцсетях, а также СМИ.

На одном из видео, снятых на видеорегистратор автомобиля, виден падающий с неба яркий объект. После падения слышен звук, похожий на взрыв или удар молнии. Согласно информации с видеорегистратора, инцидент произошел около 21:03 по местному времени (19:03 мск). Видео опубликовано местным изданием e1.ru.

Еще на одном видео инцидента, снятом камерой наблюдения, виден яркий объект, оставивший за собой световой след. Видео также снято около 21:03 по местному времени.

Власти пока официально не комментировали произошедшее. Информации о пострадавших и разрушениях также нет.

Олеся Павленко

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