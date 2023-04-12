18,6 миллиарда долларов составил профицит текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале 2023 года, сообщил предварительную оценку ЦБ. За год показатель снизился более чем втрое — в первом квартале 2021 года он составлял $70 млрд. В ЦБ отмечают, что основная причина сжатия профицита — восстановление импорта на фоне продолжающегося падения экспорта. Так, профицит торгового баланса (товары и услуги) оценен в первом квартале на уровне $24,1 млрд против $79 млрд год назад. Дефицит баланса первичных / вторичных доходов (дивиденды, выплаты процентов, зарплата) составил $5,5 млрд против $9,6 млрд, чистый отток капитала сократился до $21,4 млрд с $77,2 млрд год назад.