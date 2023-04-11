Бахаревка дождалась улета

Холдинг «Сатурн-Р» продал свой последний в Перми крупный участок — территорию бывшего аэропорта Бахаревка. Застроить эту землю «Сатурн-Р» не мог с 2020 года. Нового владельца 40 га в Индустриальном районе Перми учредитель холдинга Александр Репин не называет. По данным источников „Ъ-Прикамье“, актив мог купить один из пермских бизнесменов для дальнейшей перепродажи федеральному девелоперу. Среди таковых называется ГК «Самолет». Одни участники рынка говорят, что застройка Бахаревки противоречит новому генплану Перми. Другие полагают, что в перспективе бывший аэропорт должен быть застроен, но для этого надо решить множество различных проблем, продумать экономически обоснованные параметры и сроки освоения участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

«Сатурн-Р» продал территорию бывшего аэропорта Бахаревка, сообщил „Ъ-Прикамье“ владелец компании Александр Репин. «В связи с тем что земельный участок из зоны возможной жилой застройки был переведен в зону нежилой, содержать такой актив не представлялось для меня возможным»,— пояснил выход из актива предприниматель. Нового собственника этой земли собеседник не раскрыл.

По сведениям одного из участников пермского строительного рынка, покупателем мог выступить пермский бизнесмен Александр Итунин. В дальнейшем, согласно его информации, актив будет перепродан федеральному застройщику. В частности, речь может идти о девелоперской группе «Самолет».

Господин Итунин сказал „Ъ-Прикамье“, что с вопросами о покупке недвижимости необходимо обращаться к его сыну Максиму. Связаться с Итуниным-младшим не удалось, известный редакции его телефон был отключен. „Ъ-Прикамье“ направил запрос в группу «Самолет», ответа к моменту публикации не получил.

Максим Итунин является совладельцем компаний «Дюрэй технолоджи», «Дюрэй инжиниринг» и «Макс-СБ». Общества управляют недвижимостью, торгуют осветительным оборудованием и работают в сфере общепита. В 2022 году Максим Итунин купил базу отдыха «Чайка» возле Черняевского леса в Перми.

«Сатурн-Р» купил участок на Бахаревке в середине 2019 года у бывшего гендиректора «Треста №14» Владимира Мачехина, а тот в свое время — у ГК «ПИК». Девелопер хотел возвести здесь 421 тыс. кв. м жилья, парк и соцобъекты. ЖК получил название «Экополис Аркаим». Однако в 2020 году холдинг вступил в противостояние с краевыми властями, в результате которого фактически ушел с рынка.

Власти, чтобы помешать застройке Бахаревки, изменили правила землепользования и застройки, установив на площадке зону обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6.

ГК «Самолет» — один из крупнейших российских девелоперов. Как указано на официальных ресурсах компании, география деятельности включает Московский регион, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Тюмень. По сведениям „Ъ“, основными владельцами девелопера выступают экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин, бизнесмен Павел Голубков и совладелец ГК «Киевская площадь» Год Нисанов. Среди известных бенефициаров компании — брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Максим, которому принадлежит 25% в одной из «дочек» группы — «Самолет две столицы».

Совладелец холдинга «Город мечты» Андрей Ляшков обратил внимание, что новый генплан Перми и актуализированные Правила землепользования и застройки, которые должны утвердить в апреле, не подразумевают расширение города и освоение отдаленных пустующих территорий. По мнению господина Ляшкова, застройка Бахаревки не соответствует положениям нового генплана о развитии Перми в существующих границах. «Застройщик, купивший такой участок, обеспечит себя работой на десять лет. Но при освоении земли в эту отдаленную территорию придется тянуть сети инфраструктуры, строить школы, садики, пускать общественный транспорт. Кроме того, зонирование Бахаревки не предусматривает строительство жилья»,— отмечает совладелец «Города мечты». Эксперт добавил, что если собственником бывшего аэропорта стал федеральный застройщик, то, возможно, ему удастся сменить зонирование территории.

Депутат краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов заявил, что о заключении сделки по продаже бывшего аэропорта не слышал. Собеседник считает территорию Бахаревки спорным приобретением для строительства из-за большой стоимости технических присоединений и обеспечения социальной инфраструктурой.

Гендиректор «Стройпанелькомплекта» Виктор Суетин полагает, что Бахаревка, в числе других крупных территорий вроде Камской долины, в перспективе должна быть застроена. Освоение этой территории должно быть детально прописано в генплане агломерации города Пермь. «Надо сделать генеральный план агломерации вокруг Перми, чтобы мы могли понимать, как эта территория будет развиваться в ближайшие 20, 30, 40 лет. И согласно ему вводить эти земли в оборот»,— уверен господин Суетин. Высотность, прокладка сетей и другие параметры застройки Бахаревки будут зависеть от проработки этой территории в генплане, добавил гендиректор «Стройпанелькомплекта».

Евгения Ахмедова, Вячеслав Суханов, Константин Кадочников