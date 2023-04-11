Мере — время

Арбитражный суд Пермского края отказал межрайонной ИФНС (МИФНС) в отмене обеспечительных мер в виде приостановления решения налоговой о взыскании более 110 млн руб. налогов и штрафов с ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП). Ходатайство налоговый орган мотивировал тем, что обеспечительные меры «нарушают баланс интересов», а предприятие имеет финансовую возможность оплатить требования ФНС. По мнению комбината, налоговики пытаются отменить обеспечительные меры, поскольку необоснованно добились возбуждения уголовного дела о неуплате налогов, но законность доначисления не установлена судом. При этом ранее против обеспечительных мер они не возражали и соответствующий судебный акт не обжаловали. Представитель регионального министерства АПК позицию комбината поддержала, указав, что отмена мер окажет негативное влияние на молокопроизводителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С ходатайством об отмене обеспечительных мер по спору с ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» межрайонная ФНС №19 по Пермскому краю обратилась 7 апреля. В ходе судебного заседания представитель налогового органа заявила, что, по их мнению, судебный акт, приостановивший решение о взыскании с комбината более 110 млн руб., «нарушает баланс интересов сторон», а также «права и законные интересы» службы.

В ФНС считают, что, исходя из бухгалтерского баланса общества, а также сведений о денежных средствах на депозитном счете, Юговской комбинат может оплатить задолженность. Представитель налогового органа напомнила также, что по итогам проверки межрайонная инспекция не стала применять в отношении комбината обеспечительные меры, предусмотренные ст. 101 НК РФ (запрет на отчуждение имущества, приостановление операций по банковским счетам.— „Ъ-Прикамье“). При этом, отвечая на вопрос суда, представитель налогового органа пояснила, что сведений о выводе предприятием средств со счетов, а также сведений о том, что предприятие не сможет исполнить решение налоговой в будущем, у ФНС нет.

Напомним, в состоянии судебного процесса ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» и ФНС находятся с прошлого года. Комбинат пытается оспорить решение госоргана о доначислении более 110 млн руб. налогов, пеней и штрафов за второй квартал 2020 года. По мнению налоговиков, предприятие незаконно применяло ставку 10% по НДС как производитель молочных продуктов при реализации сычужных продуктов. Налоговая утверждает, что комбинат должен был платить налог по ставке 20%. С этим подходом в компании категорически не согласны. В марте стало известно, что следственными органами по заявлению ФНС возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении неустановленных сотрудников ЮКПМ. После этого представители комбината обратились с письмами к президенту и правительству РФ, а также к председателю СКР. Они полагают, что оснований для возбуждения уголовного дела не было, так как у комбината в принципе отсутствовала обязанность по оплате вменяемых сумм.

В ходе вчерашнего процесса представитель ЮКМП Александр Парфенов высказал предположение, что ходатайство межрайонной инспекции связано с расследованием. «Обращаясь в следственные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела, налоговый орган прекрасно знал о том, что все вынесенные решения о доначислениях приостановлены, просроченной задолженности по уплате налогов у предприятия нет. Дело возбуждено по факту неуплаты налогов, но юридически он не установлен, что подтверждают и обеспечительные меры,— уверен юрист,— поэтому этим ходатайством налоговый орган пытается устранить допущенные нарушения и оправдать свои действия».

Представитель комбината сообщил также, что обеспечительные меры были приняты судом еще 23 сентября прошлого года, тогда госорган не возражал против их введения и не обжаловал судебный акт. По его словам, финансовое положение предприятия с тех пор не улучшилось. Наличие крупной суммы средств на депозите господин Парфенов объяснил тем, что ООО еженедельно тратит не менее 350 млн руб. на закупку молока у производителей на территории края. «Юговской комбинат закупает молоко не только у крупных производителей, но и у средних и мелких, поддерживая молочную отрасль Пермского края. Сокращение объемов закупаемого сырья может негативно сказаться на молочной отрасли»,— пояснил представитель ЮКМП.

Александр Парфенов добавил также, что компания обслуживает кредиты, платит заработную плату сотрудникам, своевременно оплачивает налоги. «В 2023 году у нас существенно увеличился размер фонда оплаты труда, так как предприятие активно создает новые рабочие места. На начало года мы переплатили 118 млн руб. налогов, только за первый квартал 2023 года предприятие заплатило в бюджет более 145 млн руб. налогов и сборов. Изъять единовременно из оборота еще 110 млн невозможно, так как это существенно навредит хозяйственной деятельности»,— убежден он.

Представитель министерства агропромышленного комплекса Пермского края Мария Андришунас поддержала позицию ЮКМП. По ее словам, комбинат для целого ряда региональных производителей является единственным закупщиком молока. «Если закупки прекратятся, то это негативно повлияет на целую отрасль»,— считает госпожа Андришунас. Она также подчеркнула, что в случае отмены обеспечительных мер Юговской комбинат будет формально числиться должником по налогам. В результате комбинат лишится бюджетных субсидий, что тоже может плохо отразиться на состоянии агропромышленного комплекса края.

Дмитрий Астахов