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Whoosh увеличивает дистанцию

Компания вывела на петербургский рынок 1,5 тыс. электробайков

Сервис кикшеринга Whoosh решил закрыть потребность петербуржцев в более протяженных поездках и в дополнение к прокату самокатов открыл услугу аренды электровелосипедов. Петербург стал пилотным регионом, вскоре электробайки появятся и в Подмосковье. Эксперты считают новую услугу перспективной.

Средняя дистанция поездки на электросамокатах в Петербурге составляет 3–5 км. Ожидаемое расстояние единоразовой поездки на электровелосипеде — около 7 км

Средняя дистанция поездки на электросамокатах в Петербурге составляет 3–5 км. Ожидаемое расстояние единоразовой поездки на электровелосипеде — около 7 км

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя дистанция поездки на электросамокатах в Петербурге составляет 3–5 км. Ожидаемое расстояние единоразовой поездки на электровелосипеде — около 7 км

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ПАО «Вуш Холдинг» (оператор кикшеринга Whoosh) начало предоставлять в Санкт-Петербурге услугу по аренде электровелосипедов. Как сообщила компания, сервис уже доступен в городе, петербургский парк электробайков будет состоять из 1,5 тыс. единиц.

Байки с электродвигателем 25 кВт рассчитаны для поездок на дистанции от 7 км, что превышает среднюю дистанцию поездки на самокатах (3–5 км). В компании считают, что передвижение на такие расстояния будет пользоваться спросом, и решили закрыть эту потребность с помощью электровелосипедов. Каждый байк обошелся компании примерно в 120 тыс. рублей, из чего следует, что только на парк велосипедов в Петербурге Whoosh затратил около 180 млн рублей. Еще 2,5 тыс. электробайков в ближайшее время появится в Подмосковье.

В 2021 году Whoosh тестировал эту услугу в Москве и Московской области, но не стал выводить электробайки на рынок, переместив их из столичного региона в Олимпийский парк Адлера. В этом году компания сформировала парк из новых, разработанных в 2023 году моделей Ninebot B100H, которые в России представлены только у Whoosh. Компания также снабдила велосипеды IoT-модулем (позволяет устройствам обмениваться данными друг с другом и с шеринговой платформой) собственного производства, что означает, что байки будут подключены к внутренней сети компании и на них будут распространяться те же правила, что и на самокаты. В частности, «медленные» зоны, скоростные ограничения и запреты для электровелосипедов остаются теми же, что и для самокатов Whoosh, отметили в пресс-службе компании.

Однако в пресс-службе петербургского комитета по транспорту «Ъ-СПб» пояснили, что подписанное в марте между комитетом и Whoosh соглашение о работе (подобное тем, что ежегодно подписываются с 2021 года), регулирующее деятельность кикшеринга и устанавливающее правила для передвижения на самокатах по городу, не распространяется на электровелосипеды — только на самокаты. Таким образом, передвижение на новом виде транспорта будет регулироваться только правилами дорожного движения для велосипедов.

Стоимость аренды несколько выше, чем тарифы для самокатов: старт — 50 рублей, минута поездки — 7 рублей, день аренды — 890 рублей (с поездками по 80 минут). Сервис кикшеринга Whoosh был основан в 2018 году и вышел на петербургский рынок в 2019 году. В прошлом году флот компании в городе увеличился с 6 до 9 тыс. самокатов, в этом году компания планирует увеличить парк до 15 тыс.

По мнению главного редактора портала TransportSPb Владислава Булгакова, это очень перспективное направление для развития кикшеринговых компаний. «Самокат хоть и прекрасный вид транспорта на коротких расстояниях, но есть пользователи (в первую очередь арендующие самокаты в развлекательных целях), для которых был бы актуален велосипед. К тому же электродвигатель должен облегчить поездку пользователю. Что касается востребованности, то 1500 велосипедов должны удовлетворить запрос клиентов на начальном этапе»,— считает эксперт.

Вячеслав Калашников

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