«Зениты» прорвались в четверку

В чемпионате России по волейболу определились полуфинальные пары. Их составили «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив», а также действующий обладатель титула московское «Динамо» и «Зенит» петербургский. Последнему в четвертьфинале против «Динамо» из Ленинградской области пришлось труднее остальных из-за травм обоих связующих.

Формально ничего экстраординарного в четвертьфинальных сериях чемпионата России не случилось. Квартет преодолевших стадию сформирован исключительно из топовых клубов, таких, которые выглядели безусловными фаворитами перед стартом сезона, а в регулярном чемпионате расположились на верхушке таблицы. Но все-таки перцу в этом раунде было достаточно.

Без особых проблем его прошли лишь два гранда. «Динамо», действующий обладатель титула, в двух матчах обыграло новоуренгойский «Факел», а победитель «регулярки» «Зенит-Казань» — нижегородский АСК. И то казанцам пришлось помучиться в ответной встрече на чужой площадке. В ней они взяли верх лишь на тай-брейке.

А вот в двух других парах с интригой все было в полном порядке. В них для того, чтобы определить, кто проскочит дальше, потребовался решающий, третий матч. И если то, что к нему вырулит серия «Локомотива» с белгородским «Белогорьем», клубом именитым и, по сути, не уступающим в статусе новосибирскому, догадаться было нетрудно, то ход противостояния прекрасно, вполне «под золото», укомплектованного петербургского «Зенита» с куда более скромным «соседом» — «Динамо», представляющим Ленинградскую область — выглядел чрезвычайно неожиданным.

Впрочем, у зенитовских сложностей есть простое объяснение. Оба его связующих — Игорь Кобзарь и Дмитрий Ковалев — получили во время play-off серьезные травмы. Второй матч против «Динамо» «Зенит» доигрывал с запасным пасующим — 39-летним Максимом Шульгиным, очень давно не выступавшим на профессиональном уровне, и, естественно, уступил сопернику. Петербуржцам повезло, что Кобзарь все-таки смог выйти на третью встречу, в которой они разделались с динамовцами так же уверенно, как «Локомотив» с «Белогорьем»,— в трех партиях.

В полуфинале петербургский «Зенит» встретится с куда более опасными московскими динамовцами, а «Зенит» казанский — с «Локомотивом». И это уже будут серии не до двух, а до трех побед.

Алексей Доспехов