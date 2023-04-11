Банкроты сошлись на «Стрелке»

Администрация Нижнего Новгорода в третий раз закладывает в бюджет 628,3 млн руб. на оплату старого долга за строительство станции метро «Стрелка», а муниципальный заказчик в очередной раз получил судебную отсрочку, чтобы платить вплоть до сентября. В Нижнем Новгороде ждут, чем в Москве завершатся разбирательства двух банкротов: бывшего генподрядчика и аффилированного подрядчика. Сейчас они спорят по уступке права требования. Пока неясно, кто из двух банкротов победит и сможет претендовать на получение крупной суммы из бюджета Нижнего Новгорода за построенную в 2018 году станцию. Один из банкротов, недовольный задержкой с деньгами, уже насчитал городу еще 187 млн неустойки и попробует взыскать их в арбитражном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городские власти пока не готовы расплачиваться за «Стрелку»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Городские власти пока не готовы расплачиваться за «Стрелку»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Администрация Нижнего Новгорода и муниципальное учреждения ГУММиД (заказчик метро) опять отложат выплату старого долга — свыше 600 млн руб. за стройку станции метрополитена «Стрелка». С муниципального заказчика в конце 2018 года взыскало деньги за дополнительные работы ООО ПБ «Инженер», которое затем обанкротилось. Однако эта организация получила право требования долга от генподрядчика ООО СК УС-620, который строил станцию метро и первым начал банкротиться еще до завершения строительства. Обе организации тогда были аффилированы через учредителя Владислава Костенко, получившего госзаказ на строительство станции и перегонных тоннелей.

Не оплачивая этот долг, администрация Нижнего Новгорода дважды возвращала в вышестоящие бюджеты целевую субсидию. Однако, как следует из бюджетных изменений, областные власти вновь выделили городу 628,6 млн руб. на оплату старого долга — соответствующие поправки гордума примет 26 апреля.

При этом ГУММиД еще в марте добился очередной судебной отсрочки от уплаты этого долга сроком на шесть месяцев.

Заказчик сослался на то, что в Нижнем Новгороде он отвечает за стройку двадцати участков дорог, кроме того, им заключен 35-миллиардный контракт на продление метро к Сенной площади, а расходы по старому долгу могут выбить учреждение из финансовой стабильности и нарушить оплату по действующим контрактам.

Кроме того, нижегородцам пока неясно, кому именно отдавать долг. Несмотря на то, что взыскателем значится ПБ «Инженер», в деле о банкротстве ООО СК УС-620 его права ставятся под сомнение. Конкурсный управляющий Мадина Бекназарова подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительной сделкой совершенную в 2018 году уступку требования «Инженеру». Рассмотрение этого вопроса начнется 18 апреля.

«Судебные споры идут не быстро. Но, возможно, в Москве пересмотрят договор между двумя организациями и решат, что ПБ „Инженер“ неправомерно получило право требования. Тогда мы этому банкроту ничего не должны, а должны другому банкроту. Если оплатить этот долг сейчас, есть риск, что мы ухнем более 600 млн бюджетных средств непонятно кому», — сообщил собеседник, близкий к городской администрации.

Добавим, что в 2018–2019 годах юристы ГУММиД пытались доказать, что никакого долга у Нижнего Новгорода перед строителями «Стрелки» вообще нет, а экспертиза о проведенных допработах необоснованна. Однако суды признали их наличие и возникшую в связи с этим задолженность городского стройзаказчика.

Банкрот ПБ «Инженер» настаивает на получении выплат и возражал против отсрочки по уплате долга. Конкурсный управляющий банкрота не только обжалует полугодовую отсрочку, но и подал новый иск к заказчику метро, прося взыскать с него почти 187 млн руб. В такую сумму взыскатель оценил ответственность ГУММиД за длительную неоплату долга по исполнительному листу. Третьим лицом в этом споре выступает главный интересант — банк «Пересвет», кредитовавший стройку станции. Он хочет получить долги по выданным на строительство кредитам. Однако некоторые наблюдатели считают, что для Нижнего Новгорода будет лучше отдать более 600 млн другому банкроту — СК УС-620.

Тогда есть шанс, что бывший генподрядчик закроет старые долги рабочим, строившим «Стрелку», и частично расплатится с обманутыми нижегородскими поставщиками и субподрядчиками этого скандального проекта.

Роман Кряжев