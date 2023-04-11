Парторганизация пошла на перемены

На Дмитрия Бегишева возложили полномочия председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Удмуртии. Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в аппарате реготделения, такое решение совет принял в связи с невозможностью Вадимом Белоусовым руководить отделением. Господин Белоусов, избранный главой реготделения в декабре 2021 года, в августе 2022 года был признан виновным в получении взятки и сейчас его местонахождение неизвестно. Эксперты обращают внимание на то, что господин Бегишев за последние годы несколько раз менял политические взгляды.
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Дмитрий Бегишев во время встречи в начале марта
Фото: vk.com / spravelivoudm
Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Удмуртии возложил полномочия председателя реготделения на 24-летнего Дмитрия Бегишева, депутата совета депутатов Киясовского района, директора ООО «Гарантия комфорта». Информация об этом появилась на официальной странице реготделения во «ВКонтакте». Сам господин Бегишев написал в соцсетях, что считает такое решение «огромной победой большой группы людей» и поблагодарил всех причастных.
«Ровно 6 лет назад я начал свою общественную и политическую деятельность. В 18 лет, прямо со школьной скамьи. За 6 лет было многое: яркие победы и горькие поражения, правильные решения и ошибки. Но невозможно в полной мере насладиться победой, не ощутив на себе всю горечь поражения. Я в этом убедился. Я ошибался, не всегда поступал правильно, но каждую ошибку я учел»,— написал господин Бегишев.
Он добавил, что с командой и сторонниками они добились многого, и теперь «возможностей больше, значит нужно идти вперёд, к новым победам».
Дмитрий Бегишев известен тем, что в прошлом был в активе разных партий, в частности он возглавлял региональное отделение партии «Парнас» с 2018 года. В 2020 году участвовал в выборах в гордуму Ижевска от КПРФ, но проиграл, а в 2021 году избрался депутатом в Киясовском районе от партии «Зеленая альтернатива». В июле 2022 года он был выдвинут лидером списка партии СРЗП на выборы в госсовет Удмуртии, но позднее ЦИК республики исключил его, так как он являлся членом иной партии.
Руководитель аппарата реготделения СРЗП в Удмуртии Андрей Блинов пояснил «Ъ-Удмуртия», что решение о наделении Дмитрия Бегишева полномочиями председателя региональной партийной организации принято в связи с неопределенностью статуса и невозможностью исполнять эти обязанности Вадимом Белоусовым «из-за известных событий».
Напомним, в августе 2022 года депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 500 млн руб. На оглашении приговора он не присутствовал, его объявили в розыск, в настоящее время его местонахождение неизвестно. Вадим Белоусов возглавил реготделение СРЗП в Удмуртии в декабре 2021 году, а в июле 2022 году был выдвинут в качестве кандидата на пост главы республики.
По словам господина Блинова, предполагается, что нового председателя реготделения выберут на конференции в конце года, когда завершатся полномочия Вадима Белоусова.
«Совет регионального отделения в данном случае исполнил рекомендацию со стороны центрального совета партии и председателя Сергея Миронова. Это взвешенное и обдуманное решение. Были учтены заслуги, опыт работы Дмитрия Бегишева в полях, на выборах, его план развития регионального отделения. Я уверен, что в руководстве партии полностью отдают себе отчет в принятом решении, смогли отделить реального человека от созданных вокруг него анонимными телеграм-каналами и политическими оппонентами мифами»,— отметил руководитель аппарата, имея в виду поток негативной информации, публиковавшейся в Telegram в последние месяцы, а также в периоды избирательных кампаний.
Дмитрию Бегишеву фактически дали время доказать свою эффективность до проведения региональной конференции, у него большой потенциал, который он сейчас может проявить, говорит господин Блинов: «Очевидно, что руководство партии оценило все риски, проанализировало информацию из разных источников и пришло к выводу, что ему можно сейчас довериться и дать шанс».
Руководитель фракции СРЗП в госсовете Удмуртии Игорь Стрелков говорит, что пока у него не было опыта плотного взаимодействия с Дмитрием Бегишевым, но он положительно оценивает принятое решение. Рекомендация со стороны Сергея Миронова говорит о большом доверии к нему, поэтому обсуждать его бессмысленно. Дмитрий Бегишев трезво оценивает ситуацию, есть желание сделать что-то, чтобы все стало лучше. Поэтому будем работать»,— добавил господин Стрелков.
Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Константин Труфанов говорит, что избрание Дмитрия Бегишева, пусть и пока фактически только временным руководителем реготделения СРЗП было ожидаемым, так как он активизировал свою деятельность в привязке к партии и недавно встречался с Сергеем Мироновым. «Региональному отделению требуется серьезная перезагрузка. Оно фактически функционирует только в период предвыборных кампаний. Негативно повлиял и подход привлекать в руководство выходцев из других регионов (Фарид Юнусов из Москвы, Вадим Белоусов из Кировской области.— "Ъ-Удмуртия"), и до сих пор не удается избавиться от шлейфа скандальности, связанного с уголовным преследованием Вадима Белоусова. И на выборах в регионе партия в последние 10 лет особо звезд не хватала. Сомневаюсь, что привлечение в руководств достаточно молодого и не особо успешного политика Дмитрия Бегишева как-то партии поможет. Он давно стремился во власть, и наблюдатели сбились со счета, сколько партий он за это время сменил»,— говорит господин Труфанов.
По мнению эксперта, внутри партии такое решение явно будет принято неоднозначно с учетом политического бэкграунда господина Бегишева и может привести к расколу. Кроме того, региональное отделение СРЗП сейчас сильно нуждается в спонсорах и ресурсных людях, коим «вчерашний студент Дмитрий Бегишев» не является. «Нужно привлекать инвесторов, готовых вложиться в партию на региональном уровне, заниматься политическим краудфандингом. Доверят ли они свои деньги Дмитрию Бегишеву? Одно дело финансировать молодого, начинающего политика, и другое — целое реготделение со всем аппаратом»,— продолжает эксперт.
Для самого Дмитрия Бегишева приход в руководство партийной организации это возможность укрепления статуса в качестве политика на региональном уровне или даже попробовать продвинуться на федеральный уровень, считает господин Труфанов. Что это даст местным «эсерам» — пока не понятно.
Ранее в различных телеграм-каналах появлялась информация о том, что деятельность Дмитрия Бегишева и его команды может спонсироваться одним из крупных предпринимателей республики.
Директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин тоже считает, что Дмитрий Бегишев — не тот человек, который может вдохнуть жизнь в региональную партийную организацию СРЗП. «История со снятием с выборов в прошлом году из-за того, что он на тот момент состоял в другой партии, многое говорит о его компетенциях. И тут же стоит вспомнить о его политической всеядности. Партия в последние годы очень часть используется для решения проблем отдельных людей, как финансовая кормушка, и в итоге очков со стороны избирателей не набирает. Партия перестала быть заметной на региональном уровне в последние годы, она нуждается в переменах, но выиграет ли она от такого обновления руководства — большой вопрос»,— заключил господин Тенсин.