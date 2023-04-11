Парторганизация пошла на перемены

На Дмитрия Бегишева возложили полномочия председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Удмуртии. Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в аппарате реготделения, такое решение совет принял в связи с невозможностью Вадимом Белоусовым руководить отделением. Господин Белоусов, избранный главой реготделения в декабре 2021 года, в августе 2022 года был признан виновным в получении взятки и сейчас его местонахождение неизвестно. Эксперты обращают внимание на то, что господин Бегишев за последние годы несколько раз менял политические взгляды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Дмитрий Бегишев во время встречи в начале марта

Фото: vk.com / spravelivoudm Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и Дмитрий Бегишев во время встречи в начале марта

Фото: vk.com / spravelivoudm

Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Удмуртии возложил полномочия председателя реготделения на 24-летнего Дмитрия Бегишева, депутата совета депутатов Киясовского района, директора ООО «Гарантия комфорта». Информация об этом появилась на официальной странице реготделения во «ВКонтакте». Сам господин Бегишев написал в соцсетях, что считает такое решение «огромной победой большой группы людей» и поблагодарил всех причастных.

«Ровно 6 лет назад я начал свою общественную и политическую деятельность. В 18 лет, прямо со школьной скамьи. За 6 лет было многое: яркие победы и горькие поражения, правильные решения и ошибки. Но невозможно в полной мере насладиться победой, не ощутив на себе всю горечь поражения. Я в этом убедился. Я ошибался, не всегда поступал правильно, но каждую ошибку я учел»,— написал господин Бегишев.

Он добавил, что с командой и сторонниками они добились многого, и теперь «возможностей больше, значит нужно идти вперёд, к новым победам».

Дмитрий Бегишев известен тем, что в прошлом был в активе разных партий, в частности он возглавлял региональное отделение партии «Парнас» с 2018 года. В 2020 году участвовал в выборах в гордуму Ижевска от КПРФ, но проиграл, а в 2021 году избрался депутатом в Киясовском районе от партии «Зеленая альтернатива». В июле 2022 года он был выдвинут лидером списка партии СРЗП на выборы в госсовет Удмуртии, но позднее ЦИК республики исключил его, так как он являлся членом иной партии.

Руководитель аппарата реготделения СРЗП в Удмуртии Андрей Блинов пояснил «Ъ-Удмуртия», что решение о наделении Дмитрия Бегишева полномочиями председателя региональной партийной организации принято в связи с неопределенностью статуса и невозможностью исполнять эти обязанности Вадимом Белоусовым «из-за известных событий».

Напомним, в августе 2022 года депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 500 млн руб. На оглашении приговора он не присутствовал, его объявили в розыск, в настоящее время его местонахождение неизвестно. Вадим Белоусов возглавил реготделение СРЗП в Удмуртии в декабре 2021 году, а в июле 2022 году был выдвинут в качестве кандидата на пост главы республики.

По словам господина Блинова, предполагается, что нового председателя реготделения выберут на конференции в конце года, когда завершатся полномочия Вадима Белоусова.

«Совет регионального отделения в данном случае исполнил рекомендацию со стороны центрального совета партии и председателя Сергея Миронова. Это взвешенное и обдуманное решение. Были учтены заслуги, опыт работы Дмитрия Бегишева в полях, на выборах, его план развития регионального отделения. Я уверен, что в руководстве партии полностью отдают себе отчет в принятом решении, смогли отделить реального человека от созданных вокруг него анонимными телеграм-каналами и политическими оппонентами мифами»,— отметил руководитель аппарата, имея в виду поток негативной информации, публиковавшейся в Telegram в последние месяцы, а также в периоды избирательных кампаний.

Дмитрию Бегишеву фактически дали время доказать свою эффективность до проведения региональной конференции, у него большой потенциал, который он сейчас может проявить, говорит господин Блинов: «Очевидно, что руководство партии оценило все риски, проанализировало информацию из разных источников и пришло к выводу, что ему можно сейчас довериться и дать шанс».

Руководитель фракции СРЗП в госсовете Удмуртии Игорь Стрелков говорит, что пока у него не было опыта плотного взаимодействия с Дмитрием Бегишевым, но он положительно оценивает принятое решение. Рекомендация со стороны Сергея Миронова говорит о большом доверии к нему, поэтому обсуждать его бессмысленно. Дмитрий Бегишев трезво оценивает ситуацию, есть желание сделать что-то, чтобы все стало лучше. Поэтому будем работать»,— добавил господин Стрелков.

Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационной группы «Первый советник» Константин Труфанов говорит, что избрание Дмитрия Бегишева, пусть и пока фактически только временным руководителем реготделения СРЗП было ожидаемым, так как он активизировал свою деятельность в привязке к партии и недавно встречался с Сергеем Мироновым. «Региональному отделению требуется серьезная перезагрузка. Оно фактически функционирует только в период предвыборных кампаний. Негативно повлиял и подход привлекать в руководство выходцев из других регионов (Фарид Юнусов из Москвы, Вадим Белоусов из Кировской области.— "Ъ-Удмуртия"), и до сих пор не удается избавиться от шлейфа скандальности, связанного с уголовным преследованием Вадима Белоусова. И на выборах в регионе партия в последние 10 лет особо звезд не хватала. Сомневаюсь, что привлечение в руководств достаточно молодого и не особо успешного политика Дмитрия Бегишева как-то партии поможет. Он давно стремился во власть, и наблюдатели сбились со счета, сколько партий он за это время сменил»,— говорит господин Труфанов.

По мнению эксперта, внутри партии такое решение явно будет принято неоднозначно с учетом политического бэкграунда господина Бегишева и может привести к расколу. Кроме того, региональное отделение СРЗП сейчас сильно нуждается в спонсорах и ресурсных людях, коим «вчерашний студент Дмитрий Бегишев» не является. «Нужно привлекать инвесторов, готовых вложиться в партию на региональном уровне, заниматься политическим краудфандингом. Доверят ли они свои деньги Дмитрию Бегишеву? Одно дело финансировать молодого, начинающего политика, и другое — целое реготделение со всем аппаратом»,— продолжает эксперт.

Для самого Дмитрия Бегишева приход в руководство партийной организации это возможность укрепления статуса в качестве политика на региональном уровне или даже попробовать продвинуться на федеральный уровень, считает господин Труфанов. Что это даст местным «эсерам» — пока не понятно.

Ранее в различных телеграм-каналах появлялась информация о том, что деятельность Дмитрия Бегишева и его команды может спонсироваться одним из крупных предпринимателей республики.

Директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин тоже считает, что Дмитрий Бегишев — не тот человек, который может вдохнуть жизнь в региональную партийную организацию СРЗП. «История со снятием с выборов в прошлом году из-за того, что он на тот момент состоял в другой партии, многое говорит о его компетенциях. И тут же стоит вспомнить о его политической всеядности. Партия в последние годы очень часть используется для решения проблем отдельных людей, как финансовая кормушка, и в итоге очков со стороны избирателей не набирает. Партия перестала быть заметной на региональном уровне в последние годы, она нуждается в переменах, но выиграет ли она от такого обновления руководства — большой вопрос»,— заключил господин Тенсин.

Михаил Красильников