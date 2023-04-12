«Диета-18» оформит «Полис центр»

Группа компаний «Полис» избавляется от своего офисного комплекса «Полис центр» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Покупателем объекта выступит холдинг «Диета-18», который может заплатить за объект до 1 млрд рублей. Несмотря на высокий уровень вакансии на рынке, бизнес-центры остаются понятным приобретением для инвесторов, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimapia.org Фото: wikimapia.org

Девелоперская компания «Полис» продает офисный комплекс «Полис центр» на Софийской улице, 6, холдингу «Диета-18». Об этом «Ъ-СПб» рассказали два источника на рынке недвижимости. Генеральный директор ГК «Полис» Игорь Белов подтвердил информацию о продаже бизнес-центра, но не назвал покупателя. В «Диете-18» не ответили на вопросы «Ъ-СПб», представитель холдинга Игорь Бернштейн от комментариев отказался.

«Полис центр» был введен в эксплуатацию в 2016 году, площадь объекта — 27 тыс. кв. м. В здании находятся офисы ГК «Полис» и сторонних арендаторов, несколько этажей занимает парковка. В портфеле «Диеты-18» этот объект коммерческой недвижимости будет не единственным. В ее управлении находятся торговый центр «Дом купца Яковлева», склады «Скиф-логистик» и «Мясной терминал», бизнес-центр «Система» в Петербурге. Также холдинг занимается импортом мяса, рыбоводством, транспортно-логистическим бизнесом. Владельцем «Диеты-18» считается Владимир Хренов, который долгое время занимал пост гендиректора холдинга. В отчетности «Диеты-18» за 2016 год говорилось, что его доля составляет 99,6%.

Продажа бизнес-центра связана с желанием ГК «Полис» сосредоточиться на основном виде деятельности, пояснил господин Белов. Девелопер специализируется на строительстве жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти. По собственным данным, объем строящихся и реализованных проектов группы превышает 1,8 млн. кв. м. Источники «Ъ-СПб» связывают «Полис» с бывшим топ-менеджером «Ленэнерго» Романом Темкиным, в самой компании эту информацию ранее опровергали.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков считает, что стоимость «Полис центра» могла составить до 850 млн рублей. Сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин оценивает сделку примерно в 1 млрд рублей без НДС. Объект не нуждается в реконструкции и отличается низким уровнем вакансии, говорит господин Бойков. «Диета-18» владеет расположенным поблизости «Мясным терминалом», поэтому существует вероятность, что холдинг займет часть этажей, а остальные площади будет сдавать в аренду, рассуждает руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров.

Решение «Полиса» о продаже объекта может объясняться желанием застройщика направить средства на финансирование жилых проектов, предполагает господин Бойков. По его словам, группу нельзя назвать профессиональным оператором коммерческих объектов. Достаточно отдаленная от центра локация объекта накладывала ограничения на рост арендной ставки, что сдерживало доходность актива для девелопера, добавляет господин Заглумин.

В 2022 году объем инвестиций в офисную недвижимость в Санкт-Петербурге составил около 20 млрд рублей, что сопоставимо с результатами предыдущего года, подсчитали в NF Group. По данным компании, этот сегмент занял 43% в структуре сделок с коммерческой недвижимостью на местном рынке. Офисный сегмент остается понятным для большинства инвесторов, констатирует господин Владимиров. Но уход из России многих западных компаний, в том числе представителей IT-сектора, привел к росту объема свободных площадей, подчеркивает он. По итогам прошлого года вакансия на офисном рынке выросла в два раза, до 11,2%, указывают в Maris.

Константин Куркин