Суд ввел наблюдение на Новороссийском заводе металлических флюсов

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Новороссийский завод металлургических флюсов» (НЗМФ). Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел. С заявлением о признании предприятия несостоятельным обратилась челябинская торговая компания «Виал» (один из крупнейших в России поставщиков электродной продукции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nfmf.ru Фото: nfmf.ru

Как следует из материалов дела, в 2021 году по решению суда НЗМФ должен был выплатить «Виалу» долг в сумме 41,7 тыс. долларов США и пени. Однако на расчетный счет взыскателя поступили лишь 17,2 тыс. долларов США.

«В связи с частичным исполнением требований сумма задолженности должника составляет 24,5 тыс. долларов США»,— говорится в определении АСКК.

Рассмотрение дела в рамках процедуры наблюдения назначено на 3 октября 2023 года. Временным управляющим утвержден Юханна Азизов.

Как отмечено на сайте НЗМФ, основными потребителями продукции предприятия являются крупнейшие металлургические заводы страны. Завод выпускает флюсы для сталелитейного производства, электроды графитовые, карбид и пр.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новороссийский завод металлургических флюсов» зарегистрировано в 2017 году в Новороссийске. Руководителем является Роман Мизрахи. Бенефициар — Алексей Филимонов. Основной вид деятельности — торговля оптовая металлами и металлическими рудами. По итогам 2021 года выручка компании составила 90,5 млн руб., чистая прибыль — 730 тыс. руб.

Наталья Решетняк

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