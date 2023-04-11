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Коммерсантъ FM
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Инфляция в Китае показала минимальный рост за 18 месяцев

По итогам марта индекс потребительской инфляции (CPI) в Китае увеличился на 0,7% по сравнению с мартом прошлого года, что стало минимальной динамикой с сентября 2021-го и оказалось ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, которые ждали в марте роста на 1%. В феврале индекс CPI в Китае увеличился на 1%.

Аналитики полагают, что существенное замедление инфляции в Китае вызвано снижением потребительского спроса в экономике, которая пока не может полностью оправиться от последствий жестких локдаунов прошлого года. «Данные по марту позволяют предположить, что в стране, очевидно, идет процесс замедления инфляции. Это говорит о том, что у китайских властей есть больше возможностей для ослабления монетарной политики в целях стимулирования спроса»,— цитирует агентство экономиста Guotai Junan International Чжоу Хао.

«Восстановление экономики идет, но не настолько существенно, чтобы толкать вверх цены,— заявил в интервью Bloomberg главный экономист Pinpoint Asset Management Ltd Чжан Чживэй.— Это может говорить о том, что экономика работает слабее своего потенциала».

Евгений Хвостик

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